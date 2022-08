Dólar agro: empiezan a ingresar a las reservas los adelantos del campo

El Banco Central sumó la semana pasada u$s 500 millones de las cerealeras como adelanto por prefinanciación de exportaciones, y prevé sumar otros u$s 500 millones más durante esta semana, tal lo acordado con el sector, de modo de totalizar unos u$s 1000 millones.

Entre reservas brutas y netas

Si bien no se trata de reservas netas, sí son líquidas, que se pueden usar, como si fuera un swap.

"Las reservas internacionales son reservas internacionales. El oro, por ejemplo, se puede vender y se usa. Las netas es una forma que tiene el FMI de contabilizar las deudas, ya que estos adelantos de exportaciones son deudas que tenemos, entonces no se pueden contabilizar como netas", advierte una alta fuente del Gobierno.

Estos fondos están en las cuentas de corresponsalías, donde se hacen pases que se negocian a una tasa de entre el 2% y el 3% anual.

"Son reservas brutas pero no netas, porque tienen un pasivo corriente atrás, que es el pase o la nota en dólares, que no se suscribieron porque todavía están en la cuenta de corresponsalía. Una vez que lo hagan, pasarían a rendir una tasa del 8% anual", revelan en el equipo económico.

Dólares líquidos

Argumentan que se trata de billetes líquidos porque van a tener que ingresar al MULC en algún momento, "no son reversibles los fondos".

El 4 de agosto el Banco Central aprobó la emisión de una letra en dólares destinada a estimular el ingreso de fondos externos para prefinanciación de grandes exportadores.

Hasta el momento, no hubo interés por suscribir las Nodo, como se denominan esas notas, aunque el Central mantiene abierta la vía para realizar licitaciones cuando haya interés.

Mecanismo

Las divisas ingresadas por este mecanismo, depositadas en el sistema financiero local en una cuenta en moneda extranjera, habilitarán a la entidad financiera a licitar por el equivalente a ese depósito una letra en dólares, que se licitará periódicamente.

La tasa de interés se fijará en una licitación como un spread sobre la tasa SOFER (es una tasa que se construye a partir de transacciones realizadas en el mercado y es libre de riesgo. Esta tasa mide el costo de pedir prestados dólares a un día con garantía de los bonos del Tesoro de los EE.UU.) y la duración será a 180 días con posibilidad de precancelar.

Nodo

El BCRA también habilitó el acceso a las cuentas a la vista dólar linked a los exportadores que anticipen en más de 30 días la liquidación respecto al plazo determinado para cada sector.

Flujo de dólares

"El flujo de las próximas semanas podría implicar un monto cercano a u$s 1000 millones, hasta tanto evaluar el ritmo de venta de los productores", señaló el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y del Centro Exportador de Cereales, Gustavo Idigoras.

Al respecto, dijo que "históricamente se tomaba créditos con bancos del extranjero o anticipos para exportar y se ingresaba a las cuentas para que a los cinco días el BCRA transformara esa posición de divisas en pesos al tipo de cambio oficial. Las modificaciones actuales permiten a los exportadores mantener sus divisas hasta un máximo de 180 días".