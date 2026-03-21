La disparada de las tasas de morosidad en los créditos a individuos y familias al récord de 10,6% en los bancos, pero que se hizo más notoria en el segmento de deudores que pidieron dinero prestado a billeteras digitales y empresas no bancarias, hizo saltar las alarmas por la velocidad en que se empinó la curva de créditos fallidos. Pero al mismo tiempo gatilló una pregunta: qué falló, aparte de un contexto económico muy exigente para los asalariados formales e informales, para semejante salto. En el Banco Central, y en el sistema financiero en general, están siguiendo el tema obviamente con mucha atención aunque intentan acotar la gravedad del tema. “Hay un porcentaje de mora alto, pero la relevancia del monto en cuestión no es por ahora preocupante, si se toma en cuenta que las tasas de morosidad más altas se observan en prestadores con poco peso en la torta general de préstamos”. Los especialistas señalan que parte del problema se originó porque muchas compañías avanzaron casi a ciegas a la hora de armar los perfiles crediticios de los solicitantes. Subrayan que muchos de los morosos actuales son individuos o familias que no tenían antecedentes, básicamente porque no eran clientes de bancos. “La masificación de la banca digital incorporó al mundo financiero a millones de personas que estaban fuera del radar de los bancos, es decir, de los que no se sabía mucho, en términos de riesgo crediticio” señalaron en una fintech de primera línea. Si se sabía que por no tener antecedentes crediticios, su riesgo implícito era mayor a quien tiene una relación con una entidad financiera. Pero justamente por eso, la construcción del perfil es mucho más dificultosa. Aunque al mismo tiempo, la cantidad de datos que ofrece el uso del teléfono celular permite delinear por vías alternativas, algunas polémicas, ese perfil de deudor. Un banquero de larga data, que tiene una pata en la banca formal y otra en las billeteras digitales, resumió el escenario actual en cuatro puntos: En la Argentina, durante décadas, el negocio del crédito fue relativamente simple: ingresos, historial y, con suerte, alguna referencia laboral. Una foto bastante estática de la persona. Además, hasta la llegada de este Gobierno, el sistema financiero la tenía fácil. Tomaba liquidez por la que pagaba tasas reales negativas y se la prestaba al Banco Central. Ganancia fácil y segura. Pero ese paradigma cambió. Y rápido. Las fintech, que crecieron al calor de la digitalización y la necesidad de incluir financieramente a millones de personas fuera del sistema tradicional, están redefiniendo qué significa evaluar riesgo. Ya no alcanza con preguntar cuánto se gana. La pregunta ahora es otra: cómo se vive. Fuentes del mundo fintech comentaron algunas variables, muchas sorprendentes, para determinar un perfil de riesgo crediticio. Detrás de cada solicitud de préstamo hay una enorme cantidad de señales que el usuario no ve pero que el modelo sí registra. No se trata de espionaje ni de ciencia ficción. Se trata de comportamiento. En el fondo, lo que cambió es el enfoque. El crédito dejó de ser una evaluación basada en stock y pasó a ser una evaluación basada en flujo. “Lo que importa no es solo dónde estás, sino cómo te movés.” dice la fuente. Esto tiene implicancias profundas. Por un lado, permite incluir a personas que antes quedaban afuera por no tener historial formal. Por otro, introduce nuevos debates sobre privacidad, transparencia y sesgos algorítmicos. Pero más allá de esas discusiones, hay algo que ya es evidente: el riesgo crediticio moderno no se limita a medir ingresos ni patrimonio. Mide conducta. Y en ese terreno, cada click, cada hábito y cada decisión, por mínima que parezca, empieza a contar una historia. Una historia que, cada vez más, define quién accede al crédito y quién queda afuera.