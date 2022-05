Dividendos: cuáles fueron las 20 acciones mundiales que más pagaron y cuál es el sector que daría u$s 100.000 millones

Los dividendos mundiales de acciones alcanzaron un nuevo récord en el primer trimestre gracias al sector petrolero y minero, así como a la recuperación post-Covid, según un estudio publicado por la gestora de activos Janus Henderson.

El reparto a los inversionistas aumentó un 11% hasta alcanzar 302.500 millones de dólares en los tres primeros meses del año, un récord para este periodo "tradicionalmente más tranquilo", según el informe. Los dividendos sufrieron una caída en 2020 y el primer trimestre de 2021 debido a la pandemia.

El informe muestra que el monto se multiplicó por más del doble desde 2009, año de la creación del estudio que mide la evolución de los dividendos pagados por las 1.200 mayores capitalizaciones bursátiles. El estudio marca que a pesar de la inflación y de la guerra en Ucrania, 94% de las multinacionales han aumentado sus dividendos o los han mantenido .

DIVIDENDOS: CUÁLES FUERON LAS EMPRESAS QUE MÁS PAGARON

El relevo marca que las diez de las primeras veinte empresas otorgaron dividendos por u$s 56.300 millones, mientras que el subtotal de los últimos diez fue de u$s 29.300 millones, siendo el total de u$s 85.600 millones. En negrita, las compañías a las cuáles es posible acceder a través de la compra de su CEDEAR desde una cuenta en Argentina:

BHP Novartis AP Moller Maersk Roche Microsoft Siemens Exxon Mobil AT&T Vale Apple Commonwealth Bank of Australia Lukoil Norilsk Nickel PepsiCo JP Morgan Chase Astrazeneca Fortescue Johnson & Johnson Chevron Verizon

LOS SECTORES QUE MÁS PAGARON Y LOS QUE MÁS PROMETEN

Según el relevo, en los últimos cinco años, los cinco sectores más importantes del mundo en cuanto a reparto de dividendos han sido banca, petroleras, farmacéuticas, telecomunicaciones y aseguradoras.

Sin embargo, la sorpresa fue la envalentonamiento que tuvo el sector minero, que ocupó el séptimo el lugar durante todo el lustro pero que el año pasado escaló hasta la tercera posición. Ahora, estima el informe, durante el 2022 podrían tener un lugar aun más relevante, ya que podrían llegar a distribuir más de 100.000 millones de dólares por primera vez.

Así, los dividendos del petróleo y la minería fueron los que más crecieron en el primer trimestre.

A través de los Cedears, se puede tener exposición a través de Yamana Gold, Barrick Gold o Freeport-Mcmoran Copper & Gold . La empresa brasileña Vale , que aparece entre las diez empresas que mayores dividendos otorgaron, es también otra opción al momento de decidir inversiones en la industria siderúrgica.

Así, los dividendos del petróleo y la minería fueron los que más crecieron en el primer trimestre. Los repartos en el sector minero aumentaron un 29,7% en tasa general, que en este caso es un indicador más adecuado que nuestra cifra subyacente (+38%), en vista de la reciente importancia de los dividendos extraordinarios puntuales para este sector, tremendamente cíclico.

"En 2015, algunos de los mayores grupos mineros del mundo abandonaron sus políticas de dividendos progresivos, poco sostenibles, ante el desplome de los precios de las materias primas, reajustaron sus distribuciones en niveles más bajos e introdujeron un enfoque de ratio de reparto por el que se distribuía una parte fija de los beneficios", analiza el estudio.