Día del Niño: hasta 24 cuotas y descuentos, todas las promociones

Ya faltan menos de dos semanas para la llegada del Día del Niño o Día de la Niñez en la Argentina y muchas familias buscan opciones para poder hacerle regalos a los más chicos, pero de la manera que menos duela al bolsillo.

Por estos días se lanzaron promociones y oportunidades para aprovechar en los rubros juguetes, tecnología, bicicletas y otros clásicos de la fecha. Incluyen hasta 24 cuotas y descuentos especiales.

Si bien la La Noche de las Juegueterías, evento que ofreció descuentos especiales hasta cuotas sin interés, ya pasó, todavía hay opciones para realizar las compras con opciones de descuentos, con la mira en el 20 de agosto.

Los descuentos especiales para el Día del Niño

Las entidades bancarias ofrecen promociones de hasta 24 cuotas sin interés y descuentos de hasta el 40% para la compra de regalos en rubros como jugueterías, indumentaria, electrónica y otros:



Billeteras virtuales

Los clientes de los bancos adheridos a MODO tendrán un 20% de ahorro en la primera compra con tope $ 1500 en jugueterías adheridas, pagando con la aplicación o desde las apps de los bancos hasta el 15 de agosto, acumulable con otras promociones bancarias.

Con la tarjeta de Ualá, en Samsung, habrá todos los días 15% sin tope para celulares de la serie A. Además, 15% en Seven Sport, Chelsea, Exit y Top Sport; 30% en Farmacity, Simplicity y Get the Look; y 2x1 en Atlas Cines y Cinema Adrogué.



El Día del Niño 2023 será el 15 de agosto. (Foto: archivo).

Bancos

El Banco Nación ofrecerá hasta el 10 de agosto un 35% de descuento en pagos con tarjeta Mastercard de débito y hasta seis cuotas sin interés con tarjeta de crédito, usando la billetera BNA+ MODO, en jugueterías adheridas y, entre el 12 y 14 de agosto, para locales de ropa adheridos.



Los clientes del Banco Provincia tienen un 30% de ahorro y hasta tres cuotas sin interés con tarjeta de crédito (tope de reintegro de $ 2500) para compras de indumentaria, casas de deporte, rodados, jugueterías y librerías comerciales el 13 y 14 de agosto.



El Banco Ciudad, del 7 al 9 de agosto ofrece para pagos por MODO 30% y 3 cuotas sin interés en jugueterías, librerías y locales de ropa. Además, los viernes, un 30% en jugueterías. Y todos los días 24 cuotas sin interés en bicicletas de locales elegidos y de Tienda Ciudad.



El Banco Santander ofrece a quienes estén adheridos a Sorpresa Santander, del lunes 9 al jueves 12 de agosto un 30% de ahorro, sin tope y hasta 3 cuotas sin interés en Planeta BB, Giro Didáctico y Cachavacha, entre otras marcas.



Por su parte, Banco Macro ofrecerá hasta el 19 de agosto 20% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés en shoppings y comercios adheridos de indumentaria infantil y jugueterías, abonando con tarjetas de crédito Macro a través de la app de la entidad o Modo, con un tope de devolución de $ 8000 pesos por cuenta.

Con Macro Selecta, el descuento será de 30%, con un tope de devolución de 13.000 pesos por cuenta. Además, hasta el 19 de agosto, con tarjetas de crédito Macro habrá hasta 9 cuotas sin interés en productos seleccionados en Frávega, Musimundo y Megatone. El mismo beneficio estará disponible en Mercado Libre hasta el 18 de agosto.

Hasta el 19 de agosto, Supervielle ofrecerá 25% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés en juguetería e indumentaria, con un tope de reintegro de hasta $ 3000 por cuenta y por mes para los clientes de la cartera general. Para los clientes Identité, el ahorro es del 30%, con un tope de $ 4000.

En estos mismos rubros, los que cobran su sueldo en Supervielle tendrán 35% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés, con tope de reintegro de hasta $ 5000 por cuenta y por mes. Abonando con Modo, tendrá un descuento adicional del 20%, hasta 3 cuotas sin interés y reintegro de hasta $ 2000.

Los clientes del Banco BBVA tendrán el 9 y 10 de agosto un 30% de descuento y pagos en 3 cuotas en Mimo, Dexter, Moov, Stock Center, Montagne, Open Sports y otras marcas, mientras que el domingo 16 tendrán un ahorro del 40% con tarjeta Mastercard (tope de reintegro de $ 750) en Pedidos Ya.

Por su parte, ICBC ofrece descuentos de hasta 40% más 3 cuotas si depositas tu sueldo en el banco (tope de $ 5000 por transacción) en una docena de marcas de locales en todo el país el 13 y 14 de agosto, y hasta 30% y tres cuotas sin interés en El Mundo del juguete.

Los regalos para el Día del Niño. (Foto: archivo).

Por otra parte, los días viernes 18 y sábado 19, la propuesta de ahorro será a través de locales comerciales para niñas y niños, con hasta 40% de ahorro, 6 cuotas sin interés con Visa débito o Visa y Mastercard crédito y hasta $ 15.000 de reintegro como tope. Los locales adheridos son: Kinderland, Compañía de Juguetes, Giro Didáctico, Somos los Juguetes, City Kids, Percicleta, Tío Mario, Osito Azul, Carrousel, Creciendo, Neumococo, Staples, Alot y Pioppa.

Los clientes del banco Itaú tienen un 15% de reintegro todos los martes de agosto sin tope abonando con tarjetas de débito y crédito, y hasta 3 cuotas sin interés en las principales marcas de indumentaria para chicos (como Cheeky, Como Quieres, Dafiti, Digital Sport, Atomik, entre otras).

Además, el domingo 20 se suma un 30% de reintegro tope $ 3000 en Pedidos Ya exclusivo con tarjeta de débito. En tienda iupp también hay una selección de productos de tecnología, bicicletas y juguetes con hasta 25% de descuento, hasta 12 cuotas sin interés y envío gratis en seleccionados.

Especiales tarjetas

Con Tarjeta Carrefour, el plástico emitido por Banco de Servicios Financieros (BSF), los martes habrá un 25% de descuento en juguetería, con tres cuotas sin interés sin monto mínimo en la compra de juguetes y 12 cuotas sin interés en rodados y mesas multijuegos.

Con la tarjeta de crédito Naranja X del 17 al 20 de agosto, habrá 25% de reintegro sin tope y 3 cuotas sin interés en indumentaria. Además, darán financiación con sin interés en varios rubros: hasta 10 pagos en electro y tecnología, 9 en juguetes (incluyendo supermercados), 8 en bicicletas y en ropa infantil, y 6 en entretenimientos.