Desdoblamiento a la carta: cuáles son las opciones que manejan los dos candidatos

Carlos Rodríguez, uno de los asesores de Javier Milei, propuso la semana pasada desdoblar el mercado entre un dólar regulado por el BCRA (el A3500) y un tipo de cambio libre.

En su propuesta, que no puede considerarse la única ni la oficial ya que el ex Viceministro de Economía sostiene que está "bloqueado" para hablar por el libertario, las operaciones de comercio exterior se liquidarían 90% al libre y solo 10% al A3500. Por lo menos, sirve para conocer uno de los universos de propuestas cambiarias que se analizan estos días.



En el massismo, aunque no lo admitirían hoy para no demorar liquidaciones, se inclinan por continuar el actual desdoblamiento con algunos cambios, de modo de achicar la brecha.

Como se pasó del 25% al 30% la parte que se podía liquidar a través del contado con liquidación para todas las exportaciones, ahora la idea sería atraer más a los exportadores tal vez llevando ese porcentaje hasta el 50 por ciento.

Cómo se gestó la baja del dólar blue

Cuál es la nueva estrategia del BCRA con el dólar

Devaluar sin devalueta

"Es una de las tantas maneras en que se puede devaluar sin correlato en A3500 (es decir, perjudicando a futuros, dólar linked y duales). Este Gobierno ya lo ha hecho, porque hoy en la práctica el A3500 es $ 350 pero las exportaciones se liquidan a un tipo de cambio de $ 500 (70% MULC y 30% CCL)", advierte la consultora 1816.

Desde Equilibra apuntan que, con un stock de reservas netas negativo rozando u$s 10.000 millones y servicios de deuda en moneda extranjera por casi u$s 6600 millones en los próximos tres meses y una brecha de tres dígitos, el próximo presidente no podrá esquivar la corrección cambiaria.

Un ajuste cambiario de Massa

Creen que con una profundización del desdoblamiento cambiario formal, ya que hoy el dólar oficial sólo aplica para algunas importaciones y ajustes de instrumentos financieros.

Carlos Rodríguez, asesor de Javier Milei, propuso la semana pasada desdoblar el mercado entre un dólar regulado por el BCRA (el A3500) y un tipo de cambio libre. En su propuesta, las operaciones de comercio exterior se liquidarían 90% al libre y solo 10% al A3500.

La totalidad de las exportaciones se están liquidando actualmente a un tipo de cambio de $ 510 (70% MULC y 30% CCL), un 45% por encima del dólar oficial. Medido en términos reales, el dólar exportador es un 6% más competitivo que el dólar oficial post-PASO (niveles de "equilibrio" según el FMI).

El ajuste de Milei

"Creemos que el candidato libertario podría avanzar con una rápida remoción de las restricciones cambiarias (a lo Macri fin de 2015). Podría lograr la unificación cambiaria, pero a costa un fogonazo inflacionario con fuerte deterioro socioeconómico", prevén desde Equilibra.

En Consultatio identifica un escenario "hacia adelante", que implicaría una profundización del régimen actual con distintas combinaciones de tipo de cambio oficial y CCL para el comercio y el mantenimiento del dólar oficial para los contratos.

Desde el massismo, en cambio, seguirían con el desdoblamiento actual, con la idea de ir achicando la brecha. Como se pasó del 25% al 30% lo que se podía liquidar a través del contado con liquidación, la idea sería atraer más a los exportadores e ir llevando ese porcentaje hasta el 50%, aunque jamás lo admitirían, porque de hacerlo hoy nadie liquidaría nada.

Desdoblamientos

Un escenario "hacia atrás", con devaluación mediante pero manteniendo el cepo; un escenario "hacia arriba", con unificación cambiaria; un escenario de dolarización; y uno de "desdoblamiento clásico", con un tipo de cambio comercial superior al actual y otro financiero más depreciado.

Para GMA, "una carta a favor del actual Ministro es que, con a priori mayores dosis de gobernabilidad (gobernadores, Congreso y sindicatos, entre otros) a su haber, tendría mayor capacidad de llevar a cabo la corrección de desequilibrios y, por qué no, una agenda de reformas. La pregunta que los inversores siguen haciéndose es si tiene la voluntad", agrega.