Depósitos: la salida después de la fiesta del blanqueo de capitales

Los depósitos del sector privado cayeron casi u$s 2000 millones desde que se pudo sacar el dinero de los bancos tras el blanqueo. Según el informe monetario del Banco Central, presentaron una caída luego del 8 de noviembre, fecha en que vencía el plazo para la manifestación de adhesión a la etapa 1 del Régimen de Regularización de Activos.

"Si bien en el mes mostraron una contracción de u$s 1984 millones con respecto a octubre, el saldo se sitúa prácticamente en niveles máximos en términos históricos, superando los registros de mediados de 2019", precisan.

De todos modos, el informe monetario hace hincapié que las reservas internacionales del BCRA finalizaron noviembre con un saldo de u$s 30.214 millones, con un aumento de u$s 1.596 millones en comparación a fines de octubre.

Compra de reservas

"Este incremento se explicó principalmente por la compra neta de divisas en el MLC y por el traspaso del efectivo en las entidades financieras a la cuenta corriente en moneda extranjera del BCRA".

"En sentido opuesto operaron los pagos netos a organismos internacionales, entre los que vale señalar el ultimo pago de intereses del año al FMI por un monto de u$s 741,3 millones", enumeran.

Por su parte, los préstamos al sector privado incrementaron su saldo en u$s 859 millones, cerrando el mes en u$s 9.267 millones. Así, desde el 15 de agosto, acumulan un aumento de u$s 2.660 millones.

Acortar plazos

En el informe señalan que el BCRA decidió nuevamente acortar los plazos de acceso al mercado de cambios (MLC) para el pago de servicio de deudas en moneda extranjera.

El acceso se podrá realizar dentro de los 60 días corridos previos a la fecha de vencimiento del pago y el monto no podrá superar el 10% diario del monto que se cancelará al vencimiento.

Divergencias

La diferencia amplia entre los depósitos y los préstamos en moneda extranjera que provocó que las asociaciones de bancos públicos y de los de capitales nacionales pidieran al BCRA poder dar préstamos en dólares no sólo a los exportadores, sino también a las empresas integrantes de su cadena de valor. +

Para el Central, esto lo beneficiaría a nivel de reservas no sólo brutas, sino también netas, pero desde los bancos de capitales extranjeros pidieron mantener los lineamientos como hasta ahora, de prestar dólares exclusivamente a quienes generen ingresos en dólares para evitar lo sucedido en la crisis de 2001.