Dejaron de intervenir en el dólar Bolsa: subieron 7% el MEP y el CCL

Una brecha menos desde ayer en la plaza cambiaria: el Gobierno dejó de intervenir en la Bolsa sobre el dólar MEP y el "contado con liqui", lo que hizo subir 7% sus cotizaciones hasta $ 473 y $ 479 respectivamente.

Hasta ayer había una amplia diferencia entre las cotizaciones de estas alternativas, con el blue, que llegaba a ser de 40 pesos, o sea 9% a los precios del miércoles.

Esa brecha daba lugar a las operaciones denominadas en la jerga como "puré", comprando en la Bolsa y vendiendo en el mercado informal.

La liberación del dólar en la Bolsa es un acercamiento al FMI, en momentos en los que se están celebrando negociaciones diarias. En sus últimos comunicados, el Fondo vino destacando la necesidad de que el Gobierno deje de intervenir en las operaciones en la Bolsa, con ventas de títulos en pesos, básicamente de AL30.

En ocasiones directamente vendía dólares de las alicaídas reservas. Para ello, compraba bonos contra la entrega de dólares. Según Amilcar Collante, "el principal factor de caída de reservas entre el 5 y el 12 de mayo fue la intervención en los dólares fiinancieros".

Sobre este punto, agregó que "el BCRA compró u$s 52 millones diarios. Es una tendencia insostenible si se mantiene ese ritmo hasta las PASO, son u$s 3.000 millones. Probablemente el FMI no adelantará vencimientos con el BCRA interviniendo con esa magnitud".

La ausencia del BCRA y organismos oficiales en las operaciones bursátiles hizo que el volumen de negocios se derrumbara al 30% de las jornadas previas.

El CCL llegó a superar los $ 500 en la apertura. Según Porfolio Personal Inversiones, el total de las intervenciones en la Bolsa con bonos llegó a ser de u$s 627 millones desde el 25 de abril. También se trataba de un ritmo insostenible en función del stock además de bonos disponibles en los organismos oficiales.

¿Qué puede pasar de ahora en más? Lo más probable es que las tres variables de la moneda norteamericana en libertad, el MEP, el "contado con liqui" y el blue", se muevan en sintonía, con precios no muy separados entre ellos.

Las operaciones del MEP y el CCL en el SENEBI (Segmento de Negociación Bilateral) que estaban al margen de la intervención oficial se podrán cursar por la rueda tradicional (aquí sólo tenían luz verde transacciones de hasta u$s 10.000 aproximadamente).

Ese movimiento en sintonía, con inflación mensual orillando el 10% mensual, tiene una única dirección. al alza. La única duda es la velocidad.