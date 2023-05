De dónde saca los recursos el BCRA para controlar a los dólares financieros

"Las reservas son reservas", es la frase que suele utilizar el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, cada vez que le hablan de las reservas netas y de las líquidas.

Es lógico que le convenga hablar de los u$s 33.298 millones de reservas brutas y no de las netas, que están en negativo en u$s 1600 millones, según cálculos de la consultora 1816.

Reservas por dentro

Alertan que los pasivos en moneda extranjera son superiores: swap con China por u$s 18.811 millones, encajes por u$s 11.460 millones, deuda del BIS por u$s 3166 millones y Sedesa por u$s 1798 millones.

Las reservas brutas vuelven a bajar pese a las compras del BCRA en el MULC, en otra muestra de cómo están impactando las intervenciones del Gobierno en el mercado de bonos.

Intervenciones

Con datos hasta el 12 de mayo inclusive (día de liquidación de operaciones del 10 de mayo), 1816 calcula que el uso de dólares del BCRA para comprar títulos ya había superado los u$s 500 millones. Teniendo en cuenta intervenciones hasta el miércoles inclusive, señalan que ese número ya debe estar más cerca de u$s 750 millones.

De ahí que desde la oposición digan que están usando los encajes, que son los argendólares, los ahorros que tienen los argentinos en moneda extranjera en el sistema financiero, y el miedo de muchos de ir a los bancos para retirarlos.

Según confirmaron a El Cronista altas fuentes del Ministerio de Economía, lo que se está usando de las reservas para intervenir en el mercado de cambios son los u$s 5000 millones del swap con China.

Sistema sólido

Lo cierto es que el sistema financiero está sólido, con depósitos privados por más de u$s 15.000 millones. Si bien el stock cayó u$s 1111 millones en las últimas 34 ruedas, mayo viene siendo mucho más tranquilo que abril en términos de salida de depósitos. El flujo negativo en lo que va del mes es de apenas u$s 19 millones.

Incluso, ya llevan SIRAs aprobadas para importaciones con China por u$s 2157 millones del swap. Del total, electrónica se lleva u$s 762 millones, equipo eléctrico u$s 304 millones, maquinaria de uso general u$s 222 millones y productos químicos u$s 201 millones.

Swap con China

También usarán los u$s 10.000 millones de adelantos del FMI en junio para intervenir en el mercado del dólar MEP y del contado con liquidación. Sergio Massa pide usar u$s 6000 millones, para que le dejen más de los u$s 2000 millones que autorizaría el Fondo.