El ministro de Economía, Luis Caputo, salió airoso este miércoles de la licitación del Tesoro, en la que sobresalió el nuevo bono soberano en dólares que debutó con alta demanda y una tasa por debajo de lo esperado. El Gobierno colocó el total de los u$s 150 millones del Bonar 2027 a una tasa nominal anual del 5,74% y una TIREA del 5,89%, por lo que se emitió sobre la par. “Bonar 27 sale sobre la par. Gran debut en los mercados locales”, consideró Franco Tealdi, asset manager y Magister en Finanzas de la Udesa. Según el Ejecutivo, recibieron ofertas por u$s 900 millones, por lo que podrían colocar u$s 100 millones adicionales mañana. “La Secretaría de Finanzas anuncia que en la licitación del día de hoy adjudicó un total de $ 6,74 billones habiendo recibido ofertas por un total de $ 8 billones. Esto significa un rollover de 93,32% sobre los vencimientos de la fecha”, anunció el Ministerio de Economía en redes sociales. Según informó Felipe Ñúñez, asesor de Caputo, el Tesoro recibió ofertas por u$s 900 millones por el AO27. El mercado también mostró apetito por los bonos CER, principalmente por el más corto, con fecha al 15 de mayo de 2026. Ese título recibió suscripciones por $ 3,82 billones a 1,91% TIREA. Bonos CER: Al 31/7/26 (X31L6) $ 0,95 billones a 5.06% TIREA. Al 30/11/26 (X30N6) $ 0,9 billones a 6.99% TIREA. Al 30/6/27 (TZX27) $0,69 billones a 7.19% TIREA. Al 30/6/28 (TZX28) $0,22 billones a 8.78% TIREA. Títulos Dólar Linked: Al 30/6/27 (TZV27) – $ 0,15 billones a 7.81% TIREA. Al 30/6/28 (TZV28) – Desierta. ✅ Hard Dólar a: ➡️ 29/10/27 (AO27) – USD 150 millones a 5.89% TIREA (5.74% TNA). Se recuerda que, mañana se realizará, hasta las 13:00 hs, la segunda rueda del bono AO27 al precio de corte de la licitación de hoy por un total adicional de USD 100 millones.