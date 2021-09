Dan consejos de inversión y ya ganan más que un CEO: u$s 500.000 al año por recomendar acciones y bonos

Los influencers ganan terreno en todas las industrias con su llegada en redes sociales, y cada vez más empresas los buscan para asociarse a ellos. El sector financiero no es la excepción: en Wall Street emergen hoy los llamados "finfluencers", que pueden llevarse hasta US$ 500.000 al año.

Según revela Bloomberg en una nota, los veinteañeros que en Instagram o Tik Tok hablan sobre temas diversos (desde moda a espectáculos) y son buscados por las marcas debido a su alto número de seguidores están haciendo su camino ahora en el mundo de las finanzas en Estados Unidos. Y para los bancos y las entidades financieras, se convirtieron en un vehículo de llegada a los millennials y la generación Z.

Austin Hankwitz, un tiktoker de 25 años de Tennessee, tiene 495.000 seguidores y empezó a hacer videos con consejos financieros como actividad secundaria a su trabajo principal en fusiones y adquisiciones. Ahora, lo contratan plataformas de inversión (desde inmobiliarias a criptomonedas) y fondos para que haga publicaciones especiales y los asesore en marketing. Cobra entre u$s 4500 y u$s 8000 por publicación en su página de Tik Tok y representa ya a seis empresas.

"Pude dejar mi trabajo hace seis meses para hacer esto a tiempo completo", dijo a Bloomberg. Si bien se negó a decir cuánto gana por año, admitió que supera los u$s 500.000.

Las redes sociales pueden ser un negocio lucrativo para quienes tienen un gran número de seguidores y la destreza de impulsar a los clientes hacia productos financieros, señaló la nota. Los influencers pueden cobrar entre u$s 100 y u$s 1500 por un anuncio en sus historias en Instagram y entre u$s 1000 y u$s 10.000 por una sola publicación en su feed , según cifras de Brian Handly, director ejecutivo de Bullish Studio, una agencia de talentos para creadores de contenidos.

En Tik Tok, el costo de una publicación puede oscilar entre u$s 2000 y u$s 20.000, en función de la viralidad del video y el número de seguidores del influencer.



Otro caso citado por Bloomberg es el de Take Sacks, conocida como Sra. Dow Jones, influencer con 215.000 seguidores en Instagram. Con pasado en la producción de TV, lanzó en 2017 Mrs. Dow Jones, donde habla sobre cuestiones financieras mezclado con referencias a la cultura pop y al mundo de las celebridades. Hoy es buscada por empresas de inversiones personales como Wealthfront por el estilo de su lenguaje y aprovecha la demanda de contenido relacionado con la administración del ahorro para facturar.