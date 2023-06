Cuentas de argentinos en el exterior: boom de 'repatriación' de dólares

"El reino del revés...". La canción más conocida de María Elena Walsh viene a cuento de la situación actual del "canje", como se denomina en la jerga financiera al "cable blue", la transferencia de dinero desde o hacia otro país.

Los agoreros oficiales suelen indicar que la economía está muy mal cuando los ahorristas pagan lo que sea necesario por sacar las divisas del país hacia cuentas del exterior.

Nuevos cepos

Sin embargo, en el escenario actual de reservas líquidas negativas en u$s 1600 millones, con renovados cepos para cuidar las escasas arcas del Banco Central, en el circuito informal hay "cuevas" que pagan hasta 1,5% a quien quiere enviar dinero desde acá hacia otro país.

Esto sucede porque la mayor cantidad de operaciones pasa por traer divisas al país. Para esas operaciones, confían en el mercado, en promedio se cobra seis por ciento. En cambio, para sacar los dólares piden sólo 2% en promedio, ya que las financieras quieren cobrar por todo tipo de servicio.

Negocio del cable

Para las financieras, el cable es un gran negocio, porque tienen doble comisión: cobran tanto por 'bajar' los billetes desde los Estados Unidos a la Argentina, y luego por pasarlos de dólares a pesos.

Los entendidos en la materia brindan varias explicaciones de este nuevo boom. Según detallan los conocedores de estas transacciones no muy claras de la City porteña, por un lado, entre el 12 y el 14 de junio vence el pago del impuesto a las Ganancias, con lo cual muchos ahorristas necesitan deshacerse de parte de su tenencia de divisas en el exterior para afrontar ese pago.

Una segunda razón es que muchas pymes necesitan ese cash que tienen ahorrado en el exterior para pagar salarios.

Entre los especialistas en inversiones, algunos ven oportunidades en propiedades, ante la baja del precio de los inmuebles y el poder de los dólares en mano para hacer contrapropuestas agresivas, con descuentos de hasta 20 por ciento. "Cash is king", aseguran los desarrolladores de real estate.

Horas extras

Además, en las mesas explican que el 80% de las horas extras se están pagando en negro, porque de lo contrario los empleados se niegan a trabajarlas, ya que le subiría la alícuota de Ganancias y perderían plata.

También están quienes trabajan desde la Argentina para el exterior, y cobran en moneda dura en una cuenta extranjera, por lo que necesitan traer efectivo a cuentagotas para sus gastos corrientes.

Blanqueo

La última razón, y no menos importante, tiene que ver con el blanqueo y el intercambio de información fiscal con los Estados Unidos. Hay muchas cuentas hormigas, con saldos de u$s 50.000, u$s 100.000 y u$s 150.000, que al ser tan chicas no les es rentable armar una sociedad para quedar debajo del radar fiscal.

Entonces, la recomendación que les dan es sacar el dinero de ahí y llevarlo hacia otro país. Si bien la fecha tentativa era como máximo el 31 de diciembre pasado, hay otra teoría que dice que la foto se tomaría en septiembre próximo, por lo cual creen tener tiempo de zafar: repatrían esos dólares a la Argentina.

Lo que se viene

Además, muchos sostienen que lo primero que hará el próximo Gobierno será un nuevo blanqueo, y que la alícuota para el dinero que esté en cajas de seguridad acá será más baja que la de fondos no declarados en el exterior, y por eso prefieren "repatriar" parte de los fondos.

