Crece la compra de dólares para gastos de argentinos en el exterior

Los argentinos consumieron el mes pasado u$s 411 millones netos que impactaron en el mercado oficial de cambios. El monto, en el marco del cepo cambiario, se explicó principalmente por gastos relacionados con viajes, pasajes y otros consumos efectuados con tarjetas en el exterior.

El resultado neto comprador de gastos relacionados con el rubro de viajes y consumos en el exterior realizados por las "personas humanas" fue de u$s 431 millones y nuevamente explicó gran parte del resultado negativo del mes.

El consumo neto del mes pasado significó un incremento de u$s 9 millones respecto a los u$s 402 millones que habían registrado de manera neta las "personas humanas" en junio, en medio de mayores presiones alcistas sobre las cotizaciones paralelas del dólar.

Sin embargo, el monto neto consumido representó una caída de u$s 126 millones en comparación con los u$s 537 millones que se registraron durante el mismo mes del año pasado, según el Informe de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario del Banco Central.



El informe señala que en junio los clientes de las entidades compraron u$s 262 millones y las entidades vendieron u$s 126 millones. Por su parte, el BCRA vendió u$s 85 millones netos y efectuó pagos netos con el Sistema de Pagos de Moneda Local por u$s 52 millones, mientras el Tesoro le compró u$s 212 millones al BCRA.

El documento oficial, que fue difundido este viernes, señala además que el sector "Inversores institucionales y otros", que abarcan tanto residentes como no residentes, durante el mes pasado realizó ventas netas de divisas por u$s 70 millones.



El Banco Central agregó que durante el mes pasado las entidades realizaron compras netas de dólares por operaciones propias por u$s 116 millones, mientras el "Gobierno General" (excluyendo al Tesoro Nacional) realizó compras netas en el mercado de cambios por u$S 172 millones.