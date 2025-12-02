En general, el mercado espera que las acciones sigan alcanzando nuevos máximos de la mano del desarrollo de la inteligencia artificial (IA) y de bajas de tasas de la Fed que potencien el crecimiento económico. Cuáles son las acciones preferidas por los analistas en medio del rally histórico en EEUU.

¿Rumbo a un buen 2026?

Habiendo arrancado el mes de diciembre, el mercado americano busca mantener la buena dinámica evidenciada en 2025.

En lo que va del año, el S&P500 sube 16%, mientras que el sector tecnológico evidencia ganancias de 23%.

Por su parte, el Dow Jones registra una suba menor, del 11,2%.

A nivel sectorial, el índice de mineras evidencia una ganancia de 144% en el año, seguida por el sector de tecnología a largo plazo (ARKK) que gana 31%.

El sector de servicios sube 17%, mientras que el industrial, el de ocio y entretenimiento, el de salud y el financiero, muestran subas de entre 9% y 15% en el año.

Los sectores que menos suben en el año son el de consumo básico, Oil & Gas, real estate y aerocomercial, con ganancias de entre 0,9% y 3%.

Encarando el fin del año, los grandes bancos de inversión ya comienzan a llevar a cabo sus previsiones para las acciones de Wall Street para 2026.

A pesar de las fuertes ganancias este año, algunos estrategas proyectan que el S&P 500 podría alcanzar los 8000 puntos gracias al auge de la inteligencia artificial (IA).

Entre los más optimistas se encuentra Deutsche Bank, que argumenta que los flujos de inversión continuos, las fuertes recompras y la persistente fortaleza de las ganancias preparan el terreno para una rentabilidad de entre el 15 % y el 17 % el próximo año.

Deutsche Bank destacó que las empresas del S&P 500 registraron un crecimiento de ganancias del 13,4 % en el tercer trimestre de 2025, según FactSet, y espera que las valoraciones se mantengan elevadas hasta 2026. Su perspectiva destacó la solidez de los fundamentos del sector empresarial estadounidense.

Otros bancos importantes tienen como objetivo de 7500 puntos para el S&P500.

Entre ellos se encuentra el HSBC, que espera que el índice suba a 7500 en 2026, al igual que JPMorgan.

El estratega de JPMorgan, Dubravko Lakos-Bujas, espera que las ganancias crezcan entre un 13% y un 15% en los próximos dos años, gracias a la desregulación y los crecientes beneficios de productividad de la IA.

Por su parte, Wells Fargo proyecta un objetivo de 7800 puntos para finales de 2026, junto con un aumento de dos dígitos en los próximos 12 meses.

Sin embargo, Wells Fargo advierte que el auge de la IA podría convertirse en una burbuja.

Morgan Stanley también prevé que el índice finalice 2026 en 7800 puntos, lo que podría marcar un nuevo mercado alcista, con potencial alcista de 15%.

El apoyo político, así como la solidez de las ganancias, impulsarán los mercados el próximo año.

Finalmente, Goldman Sachs espera que el índice toque los 7600 puntos a fin del año que viene, es decir, una ganancia del 11%.

En máximos históricos

Si bien los bancos de inversión proyectan ganancias adicionales para las acciones en EEUU, la gran mayoría de los papeles en Wall Street operan en máximos históricos.

Además, las valuaciones de las compañías se encuentran en valores elevados, lo cual ha reflotado los temores sobre posibles burbujas en EEUU.

Por otro lado, los riesgos económicos siguen latentes ya que el mercad debate sobre las chances de ver una recesión en EEUU debido a la debilidad en el mercado laboral en los últimos meses, factor por el cual, varios miembros de la Reserva Federal se inclinan por llevar a cabo recortes de tasas adicionales este año.

Dado los valores de las acciones y los riesgos a enfrentar, los analistas se muestran con cierta cautela sobre el posicionamiento en renta variable de EEUU.

Maximiliano Tessio, asesor financiero, remarcó que los activos financieros no están baratos en términos históricos y en una dinámica burbujeante, la incertidumbre respecto al tiempo que pueda mantenerse está presente.

Es por esto que recomienda estar atentos a las valuaciones y al futuro de la política monetaria de los bancos centrales a nivel global.

“Hay que estar atento a los fundamentos que traccionan el rally. Con un SP500 que esta directa o indirectamente correlacionado en casi un 50% al desarrollo de la IA. Por otro lado, es clave la liquidez de los inversores. Creemos que es importante tener un ojo puesto en Japón y otro en la FED. En el neto no creo que este punto desencadene cambios estructurales en las carteras globales”, indicó.

En ese sentido, y dado el actual contexto volátil, Tessio resaltó que lo prudente parece ser mantener una exposición no mayor a la estructural de largo plazo, afinando la selección en papeles puntuales.

“Vemos valor en acciones con posiciones monopólicas que quedan de pie, como el caso de ASML. También nos gustan acciones relacionadas al acceso a recursos limitados (ej: tierra y energía y compañías que pueden integrar en distintas verticales industriales sus desarrollos de IA, tales como Google y Tesla”, puntualizó Tessio.

Matías Waitzel, socio de AT Inversiones, indicó que la proyección de Goldman Sachs, que ve al S&P 500 en torno a los 7600 puntos en 2026 (un avance cercano al 15%), encaja con un escenario que sigue siendo constructivo para Wall Street.

Sobre ese escenario, Waitzel agregó que el eje central es la normalización monetaria.

“La Reserva Federal continuará recortando tasas en los próximos trimestres, lo que debería sostener valuaciones, apuntalar al consumo y mejorar las condiciones financieras para las empresas”, dijo.

Por otro lado, Waitzel agregó que a esto se suma un punto político clave y es que en 2026 es año de elecciones de medio término.

“La administración Trump probablemente buscará llegar con una economía firme y mercados en verde, algo que históricamente los republicanos han impulsado a través de incentivos fiscales y un sesgo pro-mercado. Ese entorno podría reforzar el apetito por riesgo y extender el ciclo alcista”, detalló.

En cuanto a las acciones a seleccionar, Waitzel agregó que, hacia los próximos meses ve oportunidades en el sector tecnológico.

“Las tecnológicas siguen siendo el motor estructural del mercado, basado en la inteligencia artificial, cloud, publicidad digital y e-commerce continúan mostrando dinámicas de crecimiento muy fuertes. Para un inversor local que quiera diversificarse internacionalmente, mi preferencia pasa por vehículos de calidad y alta liquidez como QQQ, además de nombres puntuales con métricas robustas como Meta, Google (GOOGL) y Mercado Libre (MELI)”, comentó Waitzel.

Último mes del año

Encarnado el último mes del año, diciembre suele dejar buenos retornos en las acciones en Wall Street.

El rally navideño tiende a dejar ganancias para los inversores, con una suba promedio de 1,4% en promedio desde 1950 a la fecha.

A su vez, suele ser el mes con mayor nivel de positividad ya que desde 1950 a la fecha, el 73% de los diciembres cerraron con ganancias.

De ocurrir, el S&P500 se mantendría en máximos históricos hasta fin de año corriente.

Mariano Ortiz Villafañe, Chief Economist de Aldazabal y Cía, indicó que las perspectivas para las acciones en EEUU para el año que viene son optimistas.

“Esperamos un buen año de la mano de una economía que se espera que siga siendo el motor del crecimiento global, con el boom de IA impulsando el gasto de capital y el rápido incremento de las ganancias corporativas. A pesar de las preocupaciones sobre una potencial burbuja y valuaciones excesivas, el panorama para las compañías de IA sigue siendo favorable debido a la aceleración del gasto de gobiernos y corporaciones para adoptar las nuevas tecnologías”, afirmó Ortiz Villafañe.

En relación a las acciones a seleccionar, Ortiz Villafañe indicó que para un inversor local que quiera diversificar internacionalmente, se puede ganar exposición fácilmente con CEDEARs.

“En particular, los ETF de índices de acciones estadounidenses son herramientas simples y efectivas para construir una posición diversificada, pudiéndose optar por índices con diferentes niveles de exposición al sector tecnológico: en orden descendente QQQ (Nasdaq-100), SPY (S&P 500) y DIA (Dow Jones Industrial Average)”, sostuvo Ortiz Villafañe.

Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance, agregó que por el momento se encuentra en una posición de stand-by respecto al mercado americano.

“Nos encontramos a la espera de que la Fed decida si baja la tasa en diciembre. Si este recorte se concreta este mes, vemos mayor oportunidad en las pymes de Estados Unidos, que se representan en el Russell 2000. Invertiríamos en este índice para capitalizar el potencial crecimiento de este segmento de empresas ya que al bajar la tasa se financiarían más baratas, aumentando producción, ventas y así también el consumo”, indicó.

De esta manera, Lazzati agregó que, “para quienes busquen invertir en este segmento desde Argentina el CEDEAR es el IWM, que corresponde al ETF iShares Russell 2000 ETF”.