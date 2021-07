Por qué el dólar Senebi le marca un nuevo piso al blue

El dólar Senebi, que es la versión libre del contado con liquidación, pasó a marcarle un nuevo piso al precio del blue. "Por más que no se arbitren, se miran de reojo", comentan en las mesas, en alusión a la similitud entre uno y otro.

Si bien uno es legal y el otro no, los dos tienen la particularidad de que son versiones libres para acceder a divisas. De todos modos, el Senebi es una suerte de hermano mayor del blue, ya que el contado con liqui mueve u$s 50 millones, contra apenas u$s 5 millones del informal.

De a $ 1 por día

En las cuevas advierten que todavía hay pesos en la calle, por lo que cuesta hacerlo bajar de a $ 1 por día, como ocurrió durante la jornada de ayer.

Distinto podría llegar a ser el escenario la semana próxima, cuando empiece un nuevo mes, ya que la gente suele desprenderse de sus divisas los primeros días del mes para hacer frente al pago de gastos, tarjetas e impuestos.

Nuevo piso al blue

"El dólar financiero a $ 182 no ayuda, y ese por ahora no tiene techo. El dólar Senebi le pone un piso al blue", aseguran los mesadineristas.

De todas formas, los vasos comunicantes son difíciles entre el Senebi y el blue, al no poder arbitrarse uno con otro.

Lo cierto es que el Senebi 48 horas con los GD quedó en $ 182, mientras el Senebi con ADR terminó en $ 180,80, y el Senebi con Cedear cerró en $ 179,15, muy lejos del MEP "subsidiado" a $ 170 con los GD y más subsidiado aún a $ 166 con el AL30.

Como suele ser su costumbre, la mesa del Banco Central intervino al final sobre el cierre para hacerlo bajar, mientras al día siguiente suele arrancar 1% arriba.

Hay quienes ya le tomaron el pulso y están haciendo grandes arbitrajes con el AL30 de 48 horas, al comprar en la última media hora y vender en la primera hora del día siguiente.

Represión cambiaria

"El Gobierno está ejerciendo una represión cambiaria y financiera, tanto a empresas como personas físicas", advierte Mariano Sardáns, CEO de FDI.

Con represión cambiaria se refiere a todos los impedimentos que impone para comprar dólares de forma lícita, tanto en la operatoria de dólar MEP como de contado con liquidación.

"La represión financiera se ejerce con las tasas de interés, te doy tasa de interés negativa, que te licúa el poder adquisitivo tanto a personas como a empresas, entonces la gente va al blue. Si tuvieses tasa de interés positiva como en Brasil, el ahorrista lo pensaría varias veces antes de ir al blue", completa Sardáns.