Empresas van a la Justicia en busca del dólar oficial

Según un relevamiento realizado a pedido de este diario por el ex director de Importaciones de la Secretaría de Comercio, Esteban Marzorati, en base a datos del Poder Judicial de la Nación, ya son 920 las empresas importadoras que iniciaron medidas cautelares.



"La única alternativa que están teniendo los importadores es ir por la vía judicial y en la mayoría de los casos han obtenido resultados favorables en el marco que los ampara", advierte Marzorati.

Cuidar los dólares

A su criterio, el BCRA busca restringir el pago al exterior de licencias automáticas, que antes no lo podían controlar porque no necesitan autorización, entonces ahora atienden un universo que no tenían controlado, lo cual no es menor.

Los más afectados son, a su juicio, los sectores sensibles, como textil, calzado, madera, muebles, juguetes y electrónica.

Pormenores

"Es más, los abogados ya saben cuáles son los ocho juzgados que siempre están a favor de las cautelares y cuáles son los tres que están en contra, entonces recusan las causas si le salen en los juzgados que están en contra y, una vez que les salen en el juzgado a favor, amplían las causas", detallan en el sector.

"Empieza a haber faltantes y listas de precios que cambian todos los días. Está todo parado. Hasta que no se firme con el FMI, van a patear todo para adelante; por lo tanto, al que le queda stock funciona y el que no, está trabado", coincide el ex subsecretario de Industria, Miguel Ponce.

Cifras

En el Central contraatacan: "En febrero hubo algunas empresas que importaron el equivalente a 50% de lo que habían importado en todo 2021. Hay varios casos de este tipo. Eso claramente no tiene relación ni con el crecimiento de actividad ni con los procesos productivos" .

"Seguramente, fueron maniobras para prevenirse de posibles dificultades en el futuro para importar. La norma les garantiza que van a disponer de esos dólares todo el año. Estamos hablando de crecimiento de importaciones", señalan en el regulador.