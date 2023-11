Cuáles son las acciones con más upside con Milei presidente

La victoria de Javier Milei representó para el mercado el fin del kirchnerismo, pero a la vez el denominado "círculo rojo" ve con buenos ojos los nombres que se van barajando para su gobierno desde el 10 de diciembre, gracias a la alianza con Mauricio Macri, que acerca muchos alfiles market friendly.

Eso fue lo que provocó que, desde el viernes previo al balotaje hasta el fin de la semana pasada, los papeles de la Bolsa subieran 32% en dólares.

Las 21 empresas cotizantes pasaron de valer u$s 26.662 millones a u$s 35.276 millones. En términos absolutos, sumaron u$s 8614 millones más de capitalización bursátil, según los cálculos de Ariel Sbdar, CEO de Cocos Capital.

Un economista del riñón de Mauricio Macri presidirá el Banco Ciudad

El nuevo presidente del Banco Nación vendrá de Córdoba

YPF

La compañía que más aumentó de valor, tanto en porcentaje como en dólares, fue YPF, con un incremento de u$s 2836 millones de market cap. Pasó de u$s 4353 millones a u$s 7189 millones, un alza del 65% en moneda dura.

La petrolera controlada por el Estado estuvo en la mira en las primeras declaraciones poselectorales ya que el propio Javier Milei anticipó que sería reprivatizada.

Le siguió Telecom, con uSs 1220 millones de upside, y pasó de u$s 2315 millones a u$s 3535 millones, un 53% de aumento.

Completó el podio Pampa Energía, con u$s 762 millones arriba: pasó de u$s 1955 millones a u$s 2717 millones de capitalización bursátil, lo que representa una suba del 39 por ciento.

La compañía que más aumentó de valor, tanto en porcentaje como en dólares, fue YPF, con un incremento de u$s 2836 millones de market cap. Pasó de u$s 4353 millones a u$s 7189 millones, un alza del 65% en moneda dura.

Edenor

En cuanto a crecimiento de market cap, a YPF le siguió Edenor, con 60% de suba, al pasar de u$s 547 millones a u$s 876 millones, unos u$s 329 millones más.

La tercera que más porcentaje creció fue Cablevisión Holding: 55%, al pasar su valor de mercado de u$s 410 millones a u$s 635 millones, lo que representa u$s 225 millones más, según el desglose realizado por Cocos Capital de las acciones líderes "pre Milei" hasta el viernes pasado.

Riesgo país

Un informe de Invecq también fue en esta línea. Observó que "el precio de las acciones voló -algunas empresas más de 60% en relación con el viernes anterior al balotaje-, mientras que los bonos soberanos también evidenciaron una importante suba, cuyo correlato fue una caída del riesgo país, aunque todavía en valores estratosféricos en comparación con el resto de América latina".

El Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba coincidió con que la reacción más contundente al triunfo de Milei se vio en el mercado accionario.

Mervaleta

"El valor de las empresas argentinas del Merval medido en dólares aumentó 35%. Si bien el impulso inicial tras conocerse el resultado fue más fuerte, la tendencia ascendente continuó el resto de la semana y se profundizó el viernes tras los rumores de conformación de los equipos técnicos".

"Lo que ocurra de cara el resto del año dependerá no solo de la responsabilidad política del gobierno saliente en el manejo económico durante la transición, sino también de los anuncios de medidas, plan económico y equipos técnicos de quienes tomen las riendas del Gobierno nacional en tan solo 15 días", advierte el research.

Récord

En Delhos Investment remarcaron que el triunfo de Javier Milei representó una noticia muy positiva para el mercado, que reaccionó con fuertes subas en acciones y bonos, con el Merval superando los u$s 1000 (el nivel más alto desde 2019).

"La designación de Luis Caputo al frente del Ministerio de Economía y el alejamiento del equipo dolarizador del Banco Central fueron también noticias muy positivas para el mercado de cara a las reformas prometidas por el presidente electo: equilibrio financiero del Estado, solución a las Leliq, levantamiento del cepo y reformas estructurales".

Plan Milei

"Creemos que la tendencia alcista para los activos argentinos continuará en las próximas semanas al compás del avance en la implementación del Plan Milei".

En Consultatio van hacia un punto clave para dilucidar lo que podría llegar a pasar en los próximos días: "Milei dio señales que permiten interpretar que podría tomar dos direcciones distintas: i) el rumbo inicialmente planteado por él, y ii) una vía más afín a la planteada por Juntos por el Cambio. El rally de precios fue elocuente de que el mercado interpretó que la vía elegida es la segunda".