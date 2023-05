Cuál es el plan secreto para fortalecer las reservas del BCRA

Desde octubre de 2016 que las reservas brutas no caían por debajo de los u$s 34.000 millones, y desde la Convertibilidad, con la excepción de unos días al inicio del Gobierno de Macri, que las reservas netas no tienen un valor tan bajo, al ser negativas en u$s 1100 millones, según cálculos de la consultora 1816.



Estos datos fueron el puntapié para que el ministro de Economía, Sergio Massa, se refiriera a las reservas en un encuentro con empresarios y sindicalistas. Además, hizo hincapié en que se ahorrarán u$s 5000 millones de importaciones por el swap con China, y que podrían entrar divisas de fondos soberanos.

Nuevas apuestas

"Va a haber un nuevo jugador en la economía de escala de la Argentina en términos de peso del PBI, que es el sector energético en su conjunto, y un segundo jugador que guste o no guste, va a jugar un papel relevante, que es el sector minero. El tercer sector claramente es el sector agroindustrial".

"Si Argentina tiene niveles de producción altos en estos sectores, el proceso de acumulación de reservas, aún con los niveles de endeudamiento que tiene la Argentina, están claramente garantizados a lo largo de los próximos años", vaticinó.

Reservas en la lupa

Por lo pronto, la situación en materia de reservas continúa siendo sumamente preocupante, y ninguno de los fundamentals macro garantiza que la -relativa- estabilidad persista en el tiempo.

"De hecho, la semana pasada las reservas netas -bajo la metodología del FMI- entraron en terreno negativo y ya superan los u$s 1.000 millones, encendiendo luces amarillas y rojas de cara a lo que viene", alertan desde Invecq.

Drenaje de reservas

El drenaje de reservas no se detiene y ya las reservas netas (dólares más oro más DEGs) resultaron negativas a fines de abril según la información brindada por el BCRA.

A fines de la semana pasada, alcanzaron un valor negativo superior a los u$s 1.000 millones por los pagos al FMI (alrededor de u$s 700 millones) y la venta de divisas en el MULC (u$s 274 millones), el menor nivel desde la firma del acuerdo con el FMI.

Depende de la soja

"La situación resulta muy precaria para el Banco Central, que depende crucialmente en el corto plazo del flujo de divisas que aporte el dólar soja III para no profundizar aún más el deterioro de su activo. El programa mejoró su performance la semana pasada con liquidaciones diarias de u$s 104 millones en promedio frente a u$s 70 millones la semana anterior, lo que representa un 50% de incremento", señalan desde Delphos.

Sin embargo, advierten que la mejora no fue suficiente, ya que los pagos de importaciones de energía y demanda privada para importaciones y atesoramiento superaron a la oferta de dólares comerciales.

Deuda privada

En la cuenta financiera hay que financiar hasta fines de julio los pagos de deuda privada (u$s 1.100 millones) y otros flujos salientes. El financiamiento de bancos multilaterales y préstamos bilaterales (China, Brasil) podría financiar parte del déficit de la cuenta corriente cambiaria, que es donde se concentra la mayor parte de los desequilibrios.

No obstante, la caída de reservas totalizaría entre u$s 2.000 millones y u$s 2.700 millones entre mayo y julio en ausencia de financiamiento extra.