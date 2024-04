Cuál es el bono argentino ideal para enfrentar la incertidumbre global

Los inversores buscan activos de refugio ante la cautela global, impulsada por la resistencia de la inflación estadounidense a ceder más y la reacción de la Fed, a lo que ahora se suman las tensiones geopolíticas en Medio Oriente. Además de alternativas externas, el contexto hace que algunos activos locales también ganen relevancia.

"Estos conflictos suelen aumentar la aversión al riesgo, llevando a preferir activos más seguros, como bonos del Tesoro de Estados Unidos, monedas estables o activos de reserva de valor, como el oro. Es un movimiento hacia activos conservadores, conocido como flight to quality", señala Pedro Moreyra, director de Guardian Capital.

Moreyra sostiene que el conflicto entre Irán e Israel podría aumentar la volatilidad en los mercados financieros globales, influir en los precios de commodities como el oro y el petróleo y tener efectos indirectos en países como la Argentina mediante cambios en la percepción del riesgo y, por ende, en el ingreso de capitales externos.

Refugio doméstico



Si bien en momentos como este crece el interés por activos internacionales más conservadores y seguros, los analistas señalan que entre las opciones del mercado local uno de los principales instrumentos para enfrentar el contexto son los Bopreal, emitidos por el BCRA para darle solución a la deuda comercial de los importadores.

Lucas Decoud, analista del Grupo IEB, considera que estos títulos "pueden ser un buen refugio". Afirma que el buen desempeño que vienen mostrando en el mercado secundario indica que son muy defensivos en un contexto como el actual, de gran incertidumbre. Especialmente, los de la serie 2, debido a su corta duración.

Decoud resalta que estos títulos tienen una duration mucho menor que la de los bonos soberanos y desde julio amortizarán en 12 cuotas mensuales. Además, afirma que es preferible estar expuesto al "riesgo BCRA" que al "riesgo Tesoro". Otro aspecto positivo es que ofrecen cobertura ante una suba de los dólares financieros.

"En este contexto, los Bopreal pueden ser un muy buen refugio, ya que tienen menos para perder, son sustancialmente más cortos que otros activos locales y cuentan con un flujo de pagos durante los próximos meses que ayudarán a sostener sus cotizaciones en el mercado secundario", coincide Javier Casabal, analista del Grupo Adcap.



Casabal también destaca a los títulos de la serie 2 porque desde julio hasta mediados de 2025 empezarán a pagar cupones de capital, por lo que ve difícil que los precios bajen de los u$s 90 actuales y cree que los inversores conversadores los buscarán como lo hicieron en los últimos años con los bonos corporativos para hacerse de dólares.

"Además, teniendo en cuenta que el BCRA acumula compras de reservas por más de u$s 13.000 millones desde el inicio de la gobierno de Javier Milei y que ahora empieza la cosecha gruesa, las preocupaciones de no pago deberían seguir disminuyendo, lo que podría llevar al precio cada vez más cerca de los u$s 100", estima.

Juan Truffa, economista de Outlier, señala que, a diferencia del bono de los importadores, la curva de las ON está muy influida por el cepo cambiario y la de los títulos soberanos en dólares tiene mucha volatilidad y puede verse más afectada ante mayor incertidumbre global o eventual endurecimiento de la política monetaria en Estados Unidos.

"Los Bopreal pueden ser vistos como instrumentos de refugio por ser de corta duración y emitidos por una entidad que viene acumulando reservas y no depende de un superávit para pagarle a los inversores. Entre las alternativas locales, son activos que podríamos decir que son de los mejores para este tipo de situaciones", sostiene Truffa.