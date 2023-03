Las acciones de Credit Suisse se desploman 60% y crece el temor por efecto contagio

La tensión en los mercados financieros globales se mantuvo elevada a pesar de que Wall Street y las plazas financieras mundiales permanecieron cerradas.



Durante el sábado y el domingo, los bancos centrales globales acordaron medidas para garantizar liquidez en el sistema financiero, mientras que también se avanzaron las negociaciones para que el banco suizo UBS compre a su eterno rival en problemas, Credit Suisse.

La tensión sobre el banco en problemas, Firts Republic Bank también sigue estando sobre la mesa y genera temores en el mercado.

Iniciativa global para evitar un colapso en la apertura de los mercados



Credit Suisse: Suiza, a punto de tomar una drástica decisión si no prospera la oferta del USB



Apertura alcista en Wall Street

Las bolsas a nivel global operan con leves subas, aunque con una tensión latente.

El Dow Jones sube 0,25%, similar a la ganancia registrada en el S&P500 y en el Nasdaq, que ganan 0,22% y 0,17% respectivamente.

En Europa, las bolsas suben 0,97% en promedio, con el CAC40 de Francia y el FTSEMIB de Italia entre las que más suben, avanzando 0,91 por ciento.

La crisis de Credit Suisse



El problema en Credit Suisse, una de las instituciones financieras más grandes del mundo, provocó una disparada en la volatilidad en los mercados globales la semana pasada, aumentando los temores de una nueva crisis financiera y amenazando con descarrilar los esfuerzos de los bancos centrales para abordar la alta inflación.

Durante el fin de semana se avanzaron las negociaciones para que banco suizo UBS adquiera a Credit Suisse.

Finalmente, UBS se quedó con el Credit Suisse por u$s 2000 millones, o u$s 0.75 la acción.

Esto significa casi 75% menos respecto del cierre del viernes de u$s 2 la accion.

Esto provocó un ajuste brutal en las acciones de Credit Suisse que caen 56% el lunes.

Credit Suisse se encontró con una gran necesidad de liquidez la semana pasada hasta que su propio banco central le lanzó un salvavidas.

Pese a que UBS compró a su rival a un precio muy bajo, esto no fue bienvenido por los accionistas de UBS ya que sus acciones cayeron hasta un 16% en las primeras operaciones en suiza, su mayor caída en un día desde 2008.

Sin embargo, luego recuperaron toda la caída para operar en positivo el lunes.

Las acciones de Credit Suisse cayeron un 62%, lo que refleja la enorme pérdida que verán sus accionistas en su inversión en el banco.

La baja se da en medio de las preocupaciones de los inversores sobre los beneficios a largo plazo del acuerdo y las perspectivas para los bancos en Suiza.

El acuerdo también hará que UBS Suiza sea el único banco global de Suiza y que la economía suiza dependa más de un solo prestamista.



Tampoco fue bienvenido por el resto de los bancos en Europa. Las acciones de los bancos europeos se desplomaron 5,8 por ciento.

Los gigantes bancarios alemanes Deutsche Bank y Commerzbank cayeron un 10,9% y un 8,5% respectivamente, mientras que el francés BNP Paribas cayó un 8,2%.

Problema en Firt Republic



El sector bancario global entró en crisis a principios de marzo con la quiebra de los prestamistas estadounidenses Silicon Valley Bank y Signature Bank y finalmente Credit Suisse.

Los problemas persisten en el sector bancario de EEUU., donde las acciones aún están bajo presión a pesar de la decisión de varios grandes bancos americanos de depositar u$s 30.000 millones en First Republic Bank, otra institución sacudida por las quiebras de Silicon Valley y Signature Bank.

El domingo, las calificaciones crediticias de First Republic se redujeron aún más al estado basura por parte de S&P Global, que dijo que la inyección de depósitos podría no resolver sus problemas de liquidez, y sus acciones cayeron un 22% en las operaciones previas a la comercialización el lunes.

La rebaja del domingo de S&P fue la segunda en cuatro días para First Republic, que anteriormente tenía una calificación crediticia de "A-menos".

Otra agencia calificadora, Moody's Investors Service, rebajó First Republic a la categoría de basura el viernes.

First Republic está en conversaciones para recaudar capital de otros bancos o firmas de capital privado mediante la emisión de nuevas acciones y también podría negociar un acuerdo para su venta, informó el New York Times a última hora del viernes.

El domingo, Reuters informó que el prestamista todavía estaba tratando de armar un aumento de capital, pero que no había acuerdo inminente.

Las acciones de First Republic han perdido el 80% de su valor en las últimas siete sesiones y cae 89% desde sus máximos históricos.

El salvataje a PNC y la compra de UBS a Credit Suisse mejora el humor de los bancos.

El índice de bancos regionales gana 3%. y el índice de acciones del sector financiero sube 0,88%.

Las acciones de JP Morgan, Bank of América, Citi, Wells Fargo, PNC, entre otros, suben entre 0,7% y 2%

Acción coordinada entre Bancos Centrales

Durante el fin de semana, los principales bancos centrales tomaron medidas el domingo para impulsar el flujo de efectivo en todo el mundo.

En coordinación con los bancos centrales de otros lugares, la Reserva Federal de EEUU. ofreció swaps de divisas diarios para garantizar que los bancos de Canadá, Gran Bretaña, Japón, Suiza y la zona euro tuvieran los dólares necesarios para operar.

Esta reacción surge como respuesta ente el riesgo de una rápida pérdida de confianza en la estabilidad del sistema financiero a causa de las recientes quiebras de bancos en EE.UU. y riesgos similares en Europa.

El cambio anunciado el domingo es una modesta expansión de un programa existente en el que la Fed paga cada semana dólares a otros bancos centrales importantes a cambio de moneda local.

Al hacerlo, la Fed, en efecto, ofrece préstamos a corto plazo de bajo riesgo que aseguran que las principales economías del mundo tengan un suministro adecuado de la moneda de reserva global para satisfacer las demandas locales.

Los swaps diarios, que comenzarán el lunes y se extenderán al menos hasta finales de abril, "servirán como un importante respaldo de liquidez para aliviar las tensiones en los mercados de financiación mundiales, ayudando así a mitigar los efectos de tales tensiones en la oferta de crédito a hogares y empresas". ", dijo la Fed en un comunicado.

Temores a una crisis bancaria mayor

La reacción de los bancos centrales trae alivio ante los riesgos de potenciales crisis y quiebras de bancos en EE.UU. y en el mundo, aunque también lleva preocupación a los inversores.

La medida viene como reacción a problemas que probablemente los reguladores están encontrando y que aún no fueron del todo anunciados o aclarados a los inversores.

Este tipo de medidas suelen ser tomadas en momentos de importante estrés y crisis.

La última vez que se aplicó fue durante el peor momento de la crisis de la pandemia de COVID-19 en 2020, así como también durante la crisis financiera mundial de 2007 a 2009.

Las líneas de swap del banco central han mostrado pocas señales de crisis hasta el momento, es decir, los bancos centrales aún no han utilizado tal recurso de manera extraordinaria.

Los bancos centrales extranjeros que tenían swaps pendientes con la Reserva Federal por solo u$s 472 millones al 15 de marzo, frente a u$s 446.000 millones al comienzo de la pandemia y un pico de u$s 583.000 millones en 2008.

Si bien aún los bancos centrales no acudieron a fondos extraordinarios, el mercado teme que los problemas se vayan agravando ya que hay un prematuro escenario de pérdida de confianza.

Los problemas entre los prestamistas medianos de EE.UU., así como el anuncio el domingo de un rescate de emergencia del gigante suizo Credit Suisse Group han generado preocupaciones sobre una crisis crediticia inminente.

Tal crisis podría surgir si el público perdiera la fe en los bancos o si los bancos perdieran la fe entre sí y comenzaran a limitar su exposición a nuevos préstamos.