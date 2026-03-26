La semana pasada hubo una reunión cumbre entre las autoridades del Banco Central junto con las asociaciones de bancos para que impulsen los créditos en dólares. “Explicaron la nueva normativa, que especifica que se puede prestar divisas a los proveedores y quienes estén en la cadena de valor de los exportadores: ahora es más flexible y se puede extender a perfiles con contratos en dólares o ajustados a valor divisas”, revela, en estricto off de record, uno de los banqueros presentes. “Obviamente, si son dólares propios, no existe esa restricción, pero si sos proveedor de Techint, por ejemplo, que exporta y tenés un contrato en dólares, ahora le podés prestar”, precisa la fuente. “Explicaron que podíamos prestar dólares a quienes tengan contratos en dólares o ajustados a valor dólar, como son los proveedores de exportadores”, revela. Aquí se presenta un cambio de opiniones, ya que mientras desde el Central impulsan a las entidades a que presten dólares, para así poder dar crédito a tasa de un dígito en lugar de dos dígitos, el descalce de monedas representa un riesgo cambiario. En especial para los bancos extranjeros que tienen sus casas matrices en el exterior, que suelen ser mucho más cautos en ese sentido y están en contra de dar crédito a quienes no tengan ingresos en moneda extranjera, para evitar que suceda otra vez lo que pasó en la crisis del 2001. En cambio, los bancos nacionales agrupados en Adeba, al tener a los dueños en la Argentina con poder de decisión, quieren que se autorice a que puedan prestar dólares a quien no necesariamente tenga ingresos en esa moneda. “Hoy nos sobran dólares y nos faltan pesos, por lo que podemos empezar a trabajar con los u$s 1800 millones que tenemos de dólares propios, pero el atracón de mora que hay es gordito”, advierten los banqueros. “Un exportador que cobra sus servicios en dólares recibe pesos, alguien que tiene un contrato ajustado al valor del tipo de cambio también recibe pesos, por lo tanto si diéramos préstamos en pesos ajustados al valor del dólar, sería una forma de mantener todo en pesos, y de esta forma darle fluidez al crédito en moneda nacional”, reflexiona el CEO de una de las entidades más grandes de la Argentina. El primero en dar el puntapié inicial fue el Macro, que ha lanzado una nueva línea de préstamos en dólares, destacando por sus créditos hipotecarios de hasta u$s 1 millón para primera o segunda vivienda, con tasa fija del 11,5% a 60 meses. También ofrecen créditos personales y prendarios a doce meses a una tasa fija del 9%, ideal para puente previo a compra de inmueble, con pago único de capital e intereses al vencimiento, enfocados en clientes Selecta y sector agropecuario. Requiere ingresos dolarizados o elevados para cubrir el riesgo cambiario.