Costantini se expande en la City: busca una mega adquisición millonaria

Desde hace dos meses, crece entre los dueños de las mesas más grandes de la City el comentario de que TPCG tenía cartel de venta, ya que los dueños de ese agente de Bolsa se estaban retirando.

Ahora, empezó a sonar fuerte el nombre de un posible comprador y también el valor de la operación, que sorprende al mercado por lo elevado. Consultatio, la empresa de Eduardo Costantini, podría llegar a pagar unos u$s 40 millones.

Negociaciones

"No hay nada vinculante firmado", se limitaron a responder en Consultatio al ser consultados por este diario. "Nada cerrado", dicen en los headquarters de TPCG, en Vicente López, donde se suben el precio cuando se los consulta por la cifra: "Eso es bajo, TPCG es una joya, es la mejor plataforma que existe para inversores institucionales en América latina".

Según pudo saber El Cronista, por fuentes relacionadas con lo que sería, sin dudas, el deal financiero del año, nadie tiene el mandato de venta: los accionistas de ambas sociedades mencionadas son amigos.

Precio alto

"El precio sorprende y mucho, pero el valor lo tienen en su operatoria en el exterior. Son muchos años que se dedicaron, porque siempre le pusieron mucho énfasis y un entramado de relaciones en el exterior muy respetado, que es el core de la empresa", comenta el dueño de una entidad financiera top.

"Nuestro negocio fuerte está afuera", afirman sus accionistas cuando hablan con algún interlocutor nacional. "Londres, Estados Unidos y Uruguay. Esa triangulación mínima es lo que tenés que tener para un negocio en el exterior".

New York, New York...

"Me imagino que hacen cabeza de playa en Montevideo, pero en Nueva York desde hace veinte años que se los ve y son muy respetados, nunca abandonaron eso, por más que se les hayan ido algunos socios", revela a la vez un colega que los conoce de cerca.

Gustavo Neffa, socio de Research for Traders, destaca que el fuerte de TPCG no sólo es su management, sino que se trata de una compañía boutique, que tiene como grandes clientes a fondos mutuos del exterior.

El precio del que se habla es prácticamente idéntico al pagado en mayo 2018 por InvertirOnline, que pasó a manos del Grupo Supervielle por u$s 38,5 millones.

Big player

Con oficinas en Londres y Montevideo, aparte de Buenos Aires, la base de clientes de TPCG está integrada por inversores institucionales locales e internacionales y corporaciones ubicadas en Estados Unidos, Europa y América latina, principalmente de Argentina y Uruguay.

En 1999 hicieron un acuerdo con Pershing LLC Subsidiaria del Bank of New York para el servicio de liquidación de títulos de valores, y en en 2009 designaron a Bank of New York Mellon como custodio global de TPCG Group.