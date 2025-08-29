Consejos para empezar a invertir: cómo abrir una cuenta de inversión en Argentina

En el mercado financiero argentino, abrir una cuenta comitente es un paso fundamental para aquellos que desean invertir en acciones, bonos y otros activos financieros.

Una cuenta comitente es un tipo de cuenta bancaria que permite a los inversores realizar operaciones de compra y venta de activos financieros, como acciones, bonos y divisas.

Estas cuentas son ofrecidas por bancos y sociedades de bolsa autorizadas por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Para abrir una cuenta comitente en Argentina se deben cumplir con algunos requisitos.

Entre ellos, quien sea el titular de la cuenta debe ser mayor de edad, tener un DNI válido y actualizado.

Además, el titular de la cuenta deberá tener ingresos regulares. Es decir, se deberá demostrar que se cuenta ingresos periódicos para poder realizar inversiones.

Por otro lado, cada sociedad de bolsa puede tener requisitos adicionales, como un monto mínimo de apertura o documentación específica.

El paso a Paso para abrir una Cuenta Comitente

En cuanto al paso a paso, primero se debe elegir una sociedad de bolsa. Esto implica que el titular de la cuenta deberá investigar y eligir una sociedad de bolsa autorizada por la CNV que se adapte a tus necesidades.

En segunda instancia se deberá recopilar la documentación necesaria. Se debe presentar el - DNI válido, comprobante de domicilio, comprobante de ingresos u otros documentos que requiera la sociedad de bolsa

Se debe completar el formulario de apertura de cuenta comitente proporcionado por la sociedad de bolsa. También se deberá firmar el contrato de apertura de cuenta comitente.

Una vez abierta la cuenta comitente, se deberá depositar fondos en la misma para luego poder realizar inversiones.

Antes de abrir la cuenta, es aconsejable que el inversor investigue y compare las tasas y comisiones de diferentes sociedades de bolsa. También es clave asegurarse que la sociedad de bolsa esté autorizada por la CNV.

A su vez, antes de invertir es clave que el inversor complete su examen de perfil de inversor en el cual se determinará el grado de aceptación al riesgo con el que cuente.

Si el inversor es poco experimentado, es clave que pueda contar con un asesoramiento por expertos para que puedan orientarlo en la compra de los distintos activos que van a conformar su portafolio.

En conclusión, abrir una cuenta comitente en Argentina es un proceso relativamente sencillo que requiere cumplir con ciertos requisitos y seguir un paso a paso.