Competencia de monedas: preparan terreno para las cuentas en dólares

La disposición del Banco Central que las entidades deban abrir cajas de ahorro en dólares en iguales condiciones que las de pesos, sin poner ningún otro requisito extra, como sucedía antes, va en línea con ir hacia la competencia de monedas de la que tanto hablo el presidente Javier Milei.

Para implementar ese régimen el primer paso es eliminar todas las fuentes de emisión, lo cual tiene sus complejidades. En primer lugar, hay que eliminar los pasivos remunerados, que es el primer desafío que está enfrentando el Banco Central, para lo cual el mercado debe aceptar pasar a riesgo Tesoro, algo que ya se logró en gran medida.

"Post subasta de Lecap, los bancos privados ya tienen menos de $ 8 billones de pases, de modo que la eliminación total de los remunerados depende mayormente de bancos públicos", revelan en la consultora 1816.

Detallan que para que el Central ya no necesite emitir para comprar divisas se requiere como mínimo reservas netas en cero, cuando hoy están en negativas por u$s 1400 millones.

Una vez eliminada la emisión, el plan requeriría que el Congreso apruebe la prohibición de imprimir y que la gente saque los dólares del colchón para que crezca la base monetaria amplia y la economía no vaya a una recesión deflacionaria.

Los argentinos tienen activos fuera del sistema por u$s 400.000 millones, incluyendo u$s 200.000 millones en el colchón, contra depósitos en pesos por el equivalente a u$s 40.000 millones.

Esta competencia de monedas puede hacerse sin que se acelere la inflación en pesos si la eliminación de la impresión es para siempre. Y eso no depende sólo del Gobierno de turno.

En 2025 hay elecciones de medio término y si Milei no tuviera un buen desempeño el mercado podría perder la confianza. Además, si los argentinos tardan en sacar los dólares del colchón, la desmonetización sería un límite para la recuperación económica.