Cómo comprar dólares por menos de $165 y sin límites

La cotización del dólar continúa su tendencia alcista. El dólar blue hoy viernes 27 de mayo cotiza a $ 202 para la compra y $ 205 para la venta. De esta manera, la divisa informal comenzó la última jornada de operaciones de la semana con una fuerte depreciación de su valor , que se encontraba $ 2 por encima del actual.

Mientras tanto, el dólar oficial hoy arrancó a cotizar a $ 118,25 para la compra y $ 124,25 para la venta. Este es el valor que se muestra en las pantallas del Banco Nación (BNA), la entidad que usualmente tiene la cotización más baja del mercado.

Si bien estos valores siguen creciendo, existe una vía totalmente legal en la que se puede acceder sin límites a un valor apenas superior a los $ 161. ¿Sabes cuál es?

Para poder alcanzar este valor, es necesario acceder al "dólar solidario", es decir, el dólar oficial dentro del mercado minorista al que se le aplican el 35% a cuenta del Impuesto a las Ganancias y el 30% de recargo por el Impuesto País . Pese a este recargo del 65%, se trata del dólar más barato del mercado. Esto se puede hacer a través de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Del pago del primero de ellos no se puede escapar, pero del segundo se puede solicitar la devolución, aunque hay que esperar hasta el siguiente año para conseguir que se concrete.

Con esta devolución, los que compren hoy la moneda estadounidense, habrán logrado una cotización de $ 161,71 (dólar oficial más 30%), es decir, un 21,5% por debajo de los valores que se vende en el promedio de los bancos.

Cómo comprar dólares sin límite

Hace algunas semanas, el Gobierno nacional actualizó la lista de los grupos que pueden acceder al cupo de u$s 200, una operatoria oficial para hacerse del llamado "dólar ahorro".

De esta manera, no están incluidos dentro de este beneficio para hacerse con la divisa extranjera aquellos que cobren el nuevo bono estatal -conocido como IFE 4- de $ 18.000 para trabajadores informales no registrados, trabajadores de casas particulares y monotributistas de las categorías más bajas (A y B).

A la hora de adquirir dólares, hay que tomar en cuenta este límite mensual de compra, establecido por el Banco Central.

No obstante, existe una manera de burlar este tope y es a través del consumo con tarjeta en moneda extranjera. En este caso también se incluyen las devoluciones del 35% y no existe límite de compra, aunque si se excede de u$s 200 completará el límite para los próximos meses.

Por caso, se pueden adquirir pasajes al exterior, estadías en alojamientos en otros países, restaurantes, alquiler de autos, compras en tiendas y otros servicios abonando con tarjeta de crédito o débito. En este caso, se conseguirá una devolución de casi $ 44 por cada dólar que gastemos, aunque se recuperarán en 2023. Otra de las alternativas es la operación en tiendas como Amazon o eBay con envío "puerta a puerta" a Argentina.