Cómo apostar hoy en el mercado por una victoria o a una derrota de Milei

Las elecciones que se celebrarán este domingo en la provincia de Buenos Aires marcarán la sensación térmica de la política en la antesala de las legislativas en octubre. Y para el mercado será una prueba clave: indicará las perspectivas de éxito o fracaso en las urnas de La Libertad Avanza.

Ante ese escenario, analistas recomiendan dos carteras diametralmente opuestas: una para perfiles agresivos que apuestan por una victoria de La Libertad Avanza y otra, más defensiva, para prever una eventual derrota del presidente Javier Milei.

El Gobierno cree que, si gana las elecciones de septiembre y octubre, el dólar oficial, que trepó 30% en lo que va del año, y las tasas de interés retrocederán, mientras que los bonos y acciones volverán a tomar impulso.

Cartera libertaria

"Un resultado favorable para el Gobierno implicaría una recuperación en los bonos y un dólar relativamente estable. Al mismo tiempo, traería consigo unas expectativas optimistas (tanto local como internacional) de mediano plazo, y por tanto influye en lo largo", coinciden desde Guardian Capital.

En ese escenario, recomiendan acciones y bonos soberanos en dólares y en pesos. En renta variable, apuestan por Pampa, YPF, Vista y Transportadora de Gas del Sur como los que podrían tener un "upside significativo ante un buen resultado electoral" del oficialismo. El título en dólares elegido es el GD41 y para los que apuestan por el carry trade sugieren el TTD26.

Balanz propone un "Pack La Libertad Avanza", integrado por acciones argentinas como YPF, Grupo Galicia y TGSU2 y el bono GD41.

"Ante una holgada victoria oficialista, se anticipa un fuerte respaldo al plan económico, mayor probabilidad de aprobar reformas y una eventual baja del riesgo país. En este escenario, aumentar la exposición a activos argentinos busca capitalizar un potencial ciclo alcista impulsado por un mercado optimista ante la perspectiva de continuidad y profundización de las reformas", sugieren.

Para carteras agresivas "all in Milei", IOL Invertironline recomienda Pampa Energía, Transportadora de Gas del Sur, Global 2025, Boncap Junio 2026 y Boncer Junio 2027.

Cartera Fuerza Patria

En el caso de esperar una derrota libertaria en el bastión gobernado por el peronismo, los analistas recomiendan una cartera más conservadora y con menor exposición a activos argentinos.

"Probablemente genere alguna situación de stress sobre el riesgo país. Sin embargo, en las ruedas previas ya estamos viendo que parte de este escenario se encuentra en los precios, con un riesgo país cercano a los 900 puntos (el máximo en cinco meses) y un Merval en los u$s 1400 (niveles que no tocaba desde octubre de 2024). Es por ello que, una performance positiva del oficialismo podría renovar el sentimiento comprador en el mercado", aseguró Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión de IOL

Si el Gobierno es derrotado en la provincia, habrá más incertidumbre en los 49 días que restan hasta el 26 de octubre. "Un resultado desfavorable podría aumentar la volatilidad en el mercado, acelerar la dolarización de carteras y aumentar la aversión al riesgo", consideraron desde Guardian Capital, al tiempo que recomendaron deuda corporativa de YPF y el SPY, EWZ y el IBIT, que sigue la evolución del Bitcoin.

En Balanz también apuntan a la diversificación global ante un escenario adverso para el oficialismo: "La estrategia en este caso es reducir exposición a Argentina ante eventuales shocks internos y capturar oportunidades en alternativas internacionales más estables mediante Cedear de SPY (S&P 500), EEM (Mercados Emergentes) y Bitcoin (IBIT)".

El lunes será clave la lectura del mercado sobre el resultado electoral. "Si bien aparece como un evento binario consideramos que la lectura de los resultados no es lineal. Dependerá, en caso de darse un resultado adverso para el oficialismo, del porcentaje de distancia respecto del peronismo", agregó Vlassich.

Una derrota del Gobierno por estrecho margen, sería visto con buenos ojos. Pero una diferencia superior a los 5 puntos porcentuales podría disparar al dólar y derrumbar a los activos. La moneda está en el aire.