El economista y director de la consultora Perspectivas Económicas, Luis Secco, advirtió que las reservas netas siguen “tan negativas como siempre” en más de u$s 10.000 millones, que el cepo ahuyenta inversores y que el programa en “fases” alimenta la inflación. Secco señaló que el Banco Central compra dólares todos los días, pero las reservas no se mueven, y explicó el motivo: sin acceso al mercado de deuda internacional, esas divisas terminan yendo a pagar compromisos. Para Secco, el problema de fondo es cambiario y monetario a la vez. “Hay un problema de consistencia macro y por eso tenés los costos que tenés”, dijo en una entrevista con Radio Rivadavia. Y fue directo sobre la política cambiaria: “el gobierno sigue teniendo miedo a flotar y su decisión de comprar dólares lo más barato posible” frena cualquier corrección real. El atraso cambiario tampoco pasa inadvertido para el sector productivo. “A muchos empresarios los llevó a decir ‘bueno, listo, ya está, con estos precios relativos no me dan los números y cierro’”, advirtió Secco. La solución que propone Secco no admite gradualismo: “Lo que hay que hacer es chau fases, no hay fases, se terminó, este es el programa definitivo: levantar el cepo, que el peso flote, que llegue al nivel que tenga que llegar y que ahí el Banco Central reconstruya credibilidad”. El esquema de fases no solo no resuelve el problema: lo agrava. “Este programa en fases es en buena parte también responsable de la inflación. Es la idea de decir ‘mirá que por delante hay una corrección’ y entonces los precios toman, generan esa inercia”, explicó. La incertidumbre sobre el futuro cambiario es, además, lo que más preocupa a quienes invierten. “La pregunta que me hacen mis clientes más que sobre cómo funciona la cuarta etapa es qué pasa con la quinta”, reveló. Con todo, Secco cree que el gobierno tiene los recursos para corregir el rumbo. “Tienen el apoyo político, el apoyo de la calle, el apoyo del mundo”, señaló. Al mismo tiempo, cuestionó: “¿por qué no pierden el miedo de una vez y se hace todo lo que hay que hacer para tratar de salir de donde estamos, que está todo como viscoso y trabado?”. Y cerró con una advertencia: “cuando descuidás la macro, la macro urde su venganza”.