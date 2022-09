Cepo al dólar: el Gobierno extendió una medida clave para los importadores

El Banco Central prorrogó hasta fin de año el régimen que establece restricciones para las importaciones, al tiempo que endureció las condiciones de financiamiento para productores que no liquiden sus tenencias luego del lanzamiento del "dólar soja".

Cepo al dólar

"El Directorio del Banco Central dispuso prorrogar hasta el 31 de diciembre próximo la distribución del cupo mensual vigente para importar y la obligatoriedad de financiar a 180 días las importaciones que se cursan a través de las SIMI B", informó la autoridad monetaria a través de un comunicado de prensa.



La escasez de dólares que afecta a la Argentina tiene impacto directo en las reservas del BCRA y ya se había anticipado que el cepo importador iba a seguir.

Restricciones, en detalle

De esta manera, el Banco Central extendió hasta fin de año el mecanismo para importar que había establecido a fines de junio a través de la Comunicación A 7532, con la que que amplió el sistema de financiación de importaciones a las realizadas bajo Licencia No Automática y a la importación de servicios.



Tras aquel anuncio, el presidente del BCRA, Miguel Pesce, había señalado que la medida buscaba "sostener el crecimiento económico y el desarrollo de las pymes evitando maniobras especulativas sobre las importaciones".



De esa forma, las pequeñas y medianas empresas quedaron exceptuadas de las exigencias vigentes de financiar sus importaciones por un incremento de 15% respecto al año anterior, con un límite de hasta u$s 1 millón.



Asimismo, las SIMI categoría A mantuvieron el acceso al mercado de cambios por el equivalente al promedio mensual de importaciones de 2021 más 5% o de 2020 más 70 por ciento.



Por su parte, se fijó que las SIMI categoría B, correspondientes a las licencias no automáticas, podrán acceder al mercado a partir de 180 días del despacho a plaza.



También se dispuso en aquel momento, en coordinación con el entonces Ministerio de Desarrollo Productivo, ampliar las posiciones arancelarias de bienes equivalentes a los producidos en el país que tendrán acceso al mercado a partir de 180 días y la de bienes suntuarios que podrán acceder a partir de los 360 días.



En cuanto a las importaciones de servicios, se equipararon en el tratamiento a la de bienes permitiendo el acceso al mercado por el mismo monto que en 2021 y en caso de superar el importe el saldo a 180 días.

Dólares clave

Dólar soja: endurecen condiciones

Durante su visita a Estados Unidos el ministro de Economía, Sergio Massa,que podrían acercarle a las reservas internacionales unos u$s 1.700 millones hasta fin de año.A eso se suma la liquidación de alrededor de u$s 5.000 millones que prometió sumar el sector agroexportador luego de que el Gobierno ofreció un tipo de cambio diferenciado a $ 200 por dólar.



En línea con esta medida la entidad a cargo de Miguel Pesce endureció las condiciones para los productores que no liquiden su acopio.



Por ello fijó la tasa mínima para el financiamiento a productores que mantengan un stock de soja superior a 5% de su producción en el equivalente a 120% de la última tasa de política monetaria.



A su vez, exceptuó de esta tasa a los productores cuyo monto total de financiaciones en el sistema financiero no supere el importe equivalente a $ 2 millones y que acrediten no tener un acopio de su producción de soja superior al 5% de su capacidad de cosecha anual.



La tasa mínima de interés de 120% sobre la tasa de LELIQ se aplicará a todas las líneas de financiamiento en pesos, cualquiera sea la forma de instrumentación, y es complementaria al programa que puso en marcha el Gobierno para que los productores liquiden divisas por exportación de soja a $ 200 por dólar.



Además, el Banco Central aclaró a las entidades del sistema que es obligatoria la apertura de la cuenta dólar linked donde pueden depositar los chacareros.