Dólar, reservas y tasas: Pesce llegó a Washington para la sintonía fina con el FMI

El Presidente del Banco Central, Miguel Pesce, se sumó este viernes a la comitiva argentina en Washington para participar dentro del tramo final de las negociaciones técnicas con el FMI por la revisión del programa vigente con el foco puesto en el dólar, las reservas y la política de tasas de interés que aplica la Argentina.

El aporte de Pesce en las negociaciones estará puesto en tres áreas clave: el tipo de cambio, el nivel de reservas y la política de tasas de interés.

Respecto al tipo de cambio: el foco está puesto en la brecha cambiaria y en el ritmo de devaluación del peso, dos asignaturas en las cuales está última semana se vieron grandes progresos.

En primer lugar, el Banco Central aceleró el ritmo de devaluación del tipo de cambio oficial y por otro lado, las cotizaciones financieras y el blue cayeron a mínimos de julio, lo que como consecuencia trajo una achicamiento de la brecha cambiaria a menos de 100%.

Reservas

El acuerdo revisado con el FMI suponía acumular u$s 4100 millones de reservas netas a fines de septiembre. Sin contar los créditos internacionales, el Banco Central calculaba que debía comprar unos u$s 1700 millones en el mercado de cambios en el trimestre.



Sobre este punto, en el Gobierno están aliviados por los números de esta última semana. Con el aporte del dólar soja, en el Gobierno están confiados en que cumplirán la meta y no hará falta un waiver.

"El stock de reservas internacionales subió u$s 406 millones hasta los u$s 37.269 millones este jueves mientras que las reservas netas treparon hasta los u$s 1.300 millones, el nivel más alto desde el 2 de agosto", señalaron desde Cohen Aliados Financieros.

Este viernes la autoridad monetaria obtuvo otro saldo a favor, de unos u$s 178 millones, en una jornada en la que el complejo agroexportador ingresó casi u$s 260 millones. Así, en sólo cuatro jornadas la entidad acumuló un saldo positivo de cerca de u$s 1020 millones



Tasa de interés

El Banco Central cambió la estrategia de tasas de interés hace unos meses y en agosto implementó una agresiva suba para llevarlas al terreno positivo en términos reales.

Incluso, se espera que la próxima semana el BCRA vuelva a aumentarlas de forma contundente en hasta 500 puntos básicos.

Se anticipa que este tema también es clave dentro de las negociaciones finales que se llevan a cabo en Washington, dado que fue una de las metas establecidas con mayor énfasis en marzo y es una de las herramientas con las que cuenta el Banco Central para esterilizar pesos pero a la vez ayuda a aquietar la voracidad por el dólar.

Reuniones clave

Está previsto que este viernes el Presidente del Banco Central participe de la reunión con la número dos del organismo internacional, Gita Gopinath.

Además, el lunes se sumará al encuentro que mantendrán el ministro de Economía Sergio Massa y la titular del FMI, Kristalina Georgieva y también a la reunión con David Lipton, mano derecha de la Secretaria del Tesoro de Estados Unidos Janet Yellen, según pudo averiguar El Cronista.

El jueves concluyó la presentación de reuniones técnicas del equipo argentino que viajó a Washington con referentes del FMI, y a partir de este viernes comenzarán las "negociaciones finas" para lograr cerrar un acuerdo con el staff del Fondo la semana próxima por la segunda revisión del programa, correspondiente al segundo trimestre de 2022.



Si el directorio aprueba la revisión, se podrá activar activar el giro de u$s 4.100 millones a fines de septiembre o principios de octubre próximo.



Esos fondos servirán luego para reparar los vencimientos del organismo y fortalecer las reservas.