Los papeles de empresas argentinas que cotizan en Wall Street tuvieron este miércoles una jornada netamente roja con caídas de más del 9% para Telecom Argentina, seguido por BBVA que cayó casi 3%. Globant, por su parte, recortó 8 por ciento. En Buenos Aires, el S&P Merval cayó 1,4% en pesos, aunque medido en dólares logró mantenerse por encima de los u$S 2000 tras cerrar en u$s 2044. Fue una jornada roja para las acciones del Panel Líder y las pérdidas las encabezó Telecom con una caída cercana al 10 por ciento. Los bonos soberanos en dólares cerraron este miércoles una rueda dispar y de baja intensidad, en una jornada en la que el riesgo país terminó en 506 puntos básicos, prácticamente estable en la zona de 500–510 que el mercado ya tiene incorporada como referencia de corto plazo. En la curva de ley extranjera predominó el tono selectivo. El GD29 retrocedió (-0,1%), mientras que el GD30 ganó 0,8%. El GD35 mostró una suba más firme (+0,2%) y el GD38 avanzó 0,8%. En el tramo largo, el GD41 cayó 0,2%, pero el GD46 logró cerrar en verde (+0,1%). En los bonares el comportamiento fue más constructivo. El AL30 subió 0,4% y el AL38 avanzó 0,1%, mientras que el AL29 se mantuvo estable. El AL35 cedió 0,3%. En términos de rendimientos, la parte corta orbita la zona del 7%–8%, mientras que el tramo largo permanece arriba del 9 por ciento. Emanuel Juárez, analista de mercados de HFM, dijo a El Cronista que luego de dos ruedas muy positivas, lo que sucedió hoy es, en gran medida, una toma de ganancias bastante lógica. “Cuando el mercado sube con fuerza en poco tiempo, muchos inversores aprovechan para asegurar rendimientos, especialmente en activos que venían muy castigados y recuperaron rápido”, dijo el estratega. En el caso de la Argentina, señaló Juárez, tanto los bonos como los ADR y el S&P Merval se mantienen como activos de alta volatilidad y muy sensibles al contexto externo. “Si a eso le sumamos un escenario internacional más prudente, con dudas sobre tasas en EE.UU., movimientos en el dólar y cierta rotación global hacia activos más defensivos, el resultado es una corrección que no necesariamente cambia la tendencia de fondo, pero sí refleja que el mercado no sube en línea recta”, advirtió. Por último, Juárez aseguró que también hay que entender que el rally reciente estuvo impulsado más por expectativas que por novedades concretas. “Cuando no aparecen catalizadores nuevos que justifiquen pagar precios más altos, el mercado se frena, respira y ajusta”. El S&P 500 cerró prácticamente sin cambios este miércoles, luego de que un informe de empleo mejor de lo esperado alivió las preocupaciones sobre la economía, pero también reforzó las apuestas a que la Reserva Federal (Fed) podría desacelerar el ritmo de recortes de tasas de interés. Los tres principales índices de Wall Street, que habían iniciado la sesión con tono firme, con el S&P 500 y el Nasdaq en su nivel más alto en más de una semana, tras un informe de nóminas que mostró una creación de empleo en enero mucho más sólida de lo previsto y una baja de la tasa de desempleo al 4,3%, finalmente se dieron vuelta y cerraron en negativo. Sobre el mercado accionario estadounidense, Paula Chaves, también analista de mercados de HFM, dijo a este medio, que además del dato de empleo que superó las expectativas, el mercado ya no opera sólo crecimiento: “Hoy la variable dominante es la liquidez. La sesión arrancó con optimismo y un claro gap up, bajo una lectura inicial positiva: economía resiliente, mercado laboral firme y sin señales inmediatas de desaceleración. Pero con el correr de las horas, la narrativa cambió”, comentó. Chaves explicó que, en el actual contexto macro estadounidense, un empleo fuerte tiene una lectura más compleja. “Si el mercado laboral no muestra la debilidad que se vio el año pasado, la Fed pierde presión para recortar tasas en el corto plazo. Y eso altera el eje de valuación de los activos: menos probabilidad de flexibilización implica tasas altas por más tiempo. La inflación está contenida, aunque todavía algo por encima del rango objetivo, y Jerome Powell dejó abierta la puerta a una convergencia gradual hacia mitad de año si se diluyen los efectos de los aranceles vinculados a la guerra comercial. Pero mientras esa convergencia no sea evidente, el incentivo para bajar tasas se reduce”, sentenció. También explicó que el ajuste en expectativas impacta de manera desigual. “Las pequeñas y medianas empresas suelen resentir más un entorno de financiamiento restrictivo, mientras que las grandes compañías, con balances más sólidos, amortiguan mejor el golpe”, aseveró Chaves. Y es que la rueda mostró un comportamiento mixto: el segmento de semiconductores y equipamiento viene concentrando volumen desde fines de la semana pasada, mientras que gigantes como Alphabet, Microsoft y Amazon registraron caídas. Para la estratega, “no se trata de una liquidación general del sector tecnológico, sino de una rotación interna más selectiva, atravesada por una revisión profunda sobre cómo la inteligencia artificial puede transformar —o incluso desplazar— partes clave de ciertos modelos de negocio”, deslizó Chaves. El movimiento también alcanzó a Bitcoin. Como activo altamente dependiente de la liquidez global, cualquier ajuste a la baja en las expectativas de expansión monetaria tiende a presionarlo. Chaves reiteró que menos probabilidad de recortes implica menor combustible especulativo. “Aunque el activo se mantiene en zonas estructuralmente atractivas en el largo plazo, eso no descarta la repetición de su patrón histórico: alta volatilidad y correcciones profundas en escenarios extremos”, concluyó.