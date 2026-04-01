En un mes marcado por la volatilidad cambiaria y la guerra en Medio Oriente, los bonos CER que ajustan por la evolución de la inflación minorista volvieron a posicionarse como los grandes ganadores del mercado local. Con un dólar en retroceso y una curva en pesos firme, marzo dejó un mensaje claro: la cobertura inflacionaria sigue siendo una estrategia eficaz incluso en contextos de apreciación cambiaria. El dato más llamativo es que quienes estuvieron posicionados en esta nueva vedette del mercado lograron rendimientos destacados. En particular, el tramo largo de la curva acumuló subas superiores al 7,5% en el mes, mientras que el tramo corto avanzó cerca de 5%. En algunos casos, esto implicó retornos en torno al 7% incluso con el dólar a la baja, algo que rompe con la lógica reciente donde la cobertura cambiaria dominaba las decisiones de inversión. En contraposición, los bonos en dólares no tuvieron un buen desempeño ya que fueron víctimas de la guerra en Irán por la salida de inversores de países emergentes y la consecuente suba del riesgo país. A lo largo de marzo los bonos “hard dollar” registraron caídas promedio superiores al 2%, evidenciando una menor demanda relativa y un cambio en el apetito de los inversores hacia instrumentos en pesos. Pero no todo es cobertura ante la inflación. Uno de los factores que explica esta dinámica es la mayor liquidez del mercado. Tras la última licitación del Tesoro, donde se absorbieron cerca de $ 3 billones de los $ 4 billones que estaban colocados en repo, el mercado no evidenció tensiones significativas. Por el contrario, la demanda por activos en pesos se mantuvo sólida. La curva en moneda local operó con firmeza, destacándose especialmente los bonos indexados como el TZX26 y el TZXO6, que lideraron las subas. También volvió a observarse un volumen relevante en el T30A7, reflejando interés sostenido en plazos más largos. En términos de tasas, la jornada mostró un movimiento alcista moderado: la tasa fija subió en torno a 0,4%, mientras que los instrumentos CER avanzaron cerca de 0,8%. Esto refuerza la idea de que el mercado sigue convalidando cobertura inflacionaria en un contexto donde las expectativas aún no terminan de anclarse fruto de la suba del petróleo y por ende las naftas a nivel local. Por el lado cambiario, el dólar volvió a mostrar debilidad. El tipo de cambio oficial cayó más de 1%, mientras que las cotizaciones financieras —MEP y CCL— retrocedieron alrededor de 10 pesos respecto del cierre previo. Dentro del universo CER, algunos de los principales instrumentos que concentran liquidez y operatividad son el TX26, TX28, TX30, TX32 y TX35, junto con bonos más cortos como el T2X5 o el TZX26. Estos títulos permiten a los inversores cubrirse frente a la inflación y capturar rendimiento real positivo en escenarios donde el ajuste de precios sigue siendo elevado. Así marzo consolidó un cambio de dinámica: con el dólar en retroceso y la liquidez firme, los bonos CER volvieron a liderar los rendimientos, mientras que la deuda en dólares quedó rezagada. El desafío hacia adelante será determinar si este régimen se sostiene o si vuelve la demanda por cobertura cambiaria. La llegada de los dólares de la soja habilita el “siga, siga” en lo financiero. Las expectativas de inflación para los próximos meses está también en función del conflicto en Irán. El incremento del petróleo no fue trasladado por completo aún al precio de las naftas en la Argentina por lo que si se mantiene en los niveles actuales, el WTI en u$s 102 ayer, la inflación en la Argentina puede mantenerse en niveles superiores al 2% por algunos meses más. La base monetaria cae 6& en el 2026. La carne dejó de subir. Por ahora el CER atrae,