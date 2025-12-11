En esta noticia ADR y acciones

Los bonos soberanos argentinos transitan este jueves una rueda más bien débil, con el mercado que termina de definir posiciones después de la licitación del nuevo Bonar 2029N.

Pasado el mediodía, los títulos exponen una clara diferenciación entre Globales y Bonares, y un tono de corrección más marcado que en las jornadas previas.

En la curva bajo ley extranjera, predomina un sesgo negativo. El GD29 cae alrededor de 0,7%, el GD30 retrocede 0,4% y el GD35 pierde 1,3%, mientras que el GD38 también opera en rojo. Las paridades se sostienen y las tasas continúan firmes en la zona de 8,5%–10,5%.

Los Bonares vuelven a ser el tramo más presionado de la curva. El AL29 baja 0,6%, el AL30 cae alrededor de 1%, y el AL35 también muestra pérdidas del orden de 1%. El riesgo país por su parte sube a 630 puntos.

ADR y acciones

Las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street operan con tendencia mixta. Hay subas de 2,7% para Supervielle y bajas de 1,4% para YPF. Esa plaza opera con tendencia negativa por dudas sobre el gasto en Inteligencia Artificial de Oracle.

En Buenos Aires, el S%P Merval vuelve a retomar la tendencia positiva luego de que arrancara la mañana en rojo. La acción que lidera las ganancias es Supervielle que trepa más de 3% y la que más cede es Aluar 2,3%.

En Wall Street, las acciones caen después de que la preocupación por los planes de Oracle de realizar enormes desembolsos de capital en infraestructura de inteligencia artificial provocara un retroceso generalizado de los activos de riesgo.

El S&P 500 baja, mientras que el Nasdaq 100 cae más de 1%, su mayor descenso desde fines de noviembre. Oracle, considerada un termómetro del boom de inversión en IA, llegó a desplomarse hasta un 16% luego de que las ventas de su negocio de nube quedaran por debajo de las estimaciones y la empresa elevara en u$s 15.000 millones su proyección de gasto de capital para 2026, hasta u$s 50.000 millones.

La cautela hacia los pesos pesados de la IA persistió: Nvidia cae alrededor de 3% en medio de pérdidas generalizadas entre los “Siete Magníficos”. Bitcoin retrocedió más de 2% hasta acercarse a u$s 90.000. El dólar, en tanto, operó levemente a la baja.

Los resultados de Oracle reavivaron las preocupaciones sobre las valuaciones tecnológicas y sobre si el gasto masivo en infraestructura de IA realmente dará frutos, inquietudes que ya habían alimentado semanas de volatilidad en noviembre.

Aunque el sector impulsó el notable rally del S&P 500 este año, los temores por el nivel de gasto llevaron a algunos inversores a rotar hacia otros segmentos, incluso en un contexto de fortaleza sostenida de la economía estadounidense.