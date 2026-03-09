El escenario global cierra la ventana para que la Argentina coloque bonos en el exterior. Ante tal contexto, los analistas del mercado se tornan mas cautelosos. Comienzan a recomendar bonos mas conservadores y con menor volatilidad. Cuáles son los títulos que ve el mercado como una oportunidad para los dólares. Los bonos argentinos inician la semana a la baja. El Global 2029 baja 065%, mientras que el Global 2030 retrocede 0,8%. En el tramo medio, los Globales a 2035 y 2038 evidencia perdidas de 1,1% cada uno, mientras que, en el tramo más largo, los títulos a 2041 y 2046 registran descensos de 1,2% cada uno. De esta manera, la curva opera ahora con tasas mas elevadas respecto de lo que se evidenciaba semanas atrás. El tramo corto de la curva opera con rendimientos de 8,4% en el Global 2029 y de 8,9% en el Global 2030. En el tramo medio, los bonos a 2035 y 2038 rinden 9,75% en promedio, similar a los rendimientos de los bonos más largos. El escenario global de mayor volatilidad a causa de la guerra en Medio Oriente estuvo generando impactos negativos sobre la deuda emergente a nivel general, y en la local en particular. En el ultimo mes, la deuda emergente registra perdidas de 1% y baja más del 2,5% desde los máximos previos al estallido de la guerra. Esto tiene un impacto negativo sobre la deuda local en dólares, la cual acompaño su tendencia bajista, con mermas de casi 3%. Natalia Martin, analista de Research de PPI, advierte que la suba del petróleo vuelve a introducir un componente adicional de riesgo inflacionario en Estados Unidos, lo que lleva al mercado a recalibrar las expectativas de política monetaria de la Fed. Para Martin, esta recalibración de expectativas puede terminar golpear al segmento de bonos emergentes. “Más allá de la volatilidad global, la deuda soberana argentina viene mostrando una resiliencia destacable frente a este contexto externo e incluso hoy opera en terreno positivo con subas de hasta 1,6%. Además, con el crudo en alza, el hecho de que Argentina sea un exportador neto de energía también introduce un canal potencialmente favorable desde el frente externo”, indicó. Estos son niveles de tasa de interés más altos, lo cual coincide con un riesgo país más elevado, el cual se ubica en niveles de 600 puntos. La caída en los bonos locales se deriva también a partir de que, a estos niveles de tasa de interés, las chances de que la Argentina coloque deuda en el exterior para rollear sus próximos vencimientos se aleja. De esta manera, el mercado busca alternativas de inversión en dólares menos volátiles y mas conservadoras, a pesar de mantenerse optimistas con la renta fija local. Adrián Yarde Buller, economista jefe de Facimex Valores, consideró que se cerró la primera ventana de oportunidad del año para colocar deuda offshore, aunque el gobierno consiguió financiamiento doméstico barato. “En las últimas semanas, el mercado global comenzó a mostrar dificultades para digerir las últimas emisiones emergentes high yield, el sector tecnológico estadounidense mostró mayor inestabilidad, los aranceles agregaron incertidumbre y esta semana terminó de estallar el conflicto en medio oriente, cerrando formalmente la ventana de oportunidad abierta en enero”, indicó Yarde Buller. En ese marco, el equipo económico priorizó buscar financiamiento doméstico en dólares en un contexto de récord de depósitos en dólares y fuerte crecimiento de los FCI en dólares, con el lanzamiento del AO27 por debajo del 6%. “El ministro de Economía Luis Caputo también descartó un canje de los 29’s y 30’s, al considerar que el ahorro estimado de la operación no era significativo”, detalló el economista de Facimex Valores. Por su parte, los analistas de Cohen indicaron que si bien su visión sigue siendo constructiva sobre la deuda local, es probable que la misma comience una lateralización en el corto plazo hasta no tener novedades concretas en cuanto a una salida al mercado internacional de deuda para financiar los vencimientos de 2026. Bajo este panorama, desde Cohen destacan al nuevo Bonar 2027 (AO27) como una alternativa de inversión para el posicionamiento en moneda dura. “El Bonar 2027 paga cupón del 6% anual pagadero de forma mensual y actualmente rinde 5,77% TIR. Su estructura de pagos periódicos, junto con el vencimiento previo a la finalización del mandato de Milei, lo convierte en una opción atractiva para inversores con un perfil conservador”, dijeron. Desde el lado de las inversiones, Fagan ve al bonar 2027 como una alternativa atractiva. “En cuanto al nuevo AO27, que comenzó a operar la semana pasada, lo vemos como alternativa dentro de la ley local, aunque en términos relativos en ese tramo nos gustan más los BPOD7, que cerraron con un spread cercano a 70 pbs sobre el AO27 y tienen una duración apenas 0,3 años menor, con vencimiento dentro de la administración Milei”, dijo Fagan. En medio de este contexto, el Gobierno también hizo declaraciones que cerraron la expectativa de un regreso a Wall Street, El ministro Luis Caputo reiteró que el Gobierno no tiene planes inmediatos de regresar a los mercados internacionales de deuda, lo que elimina en el corto plazo las expectativas de operaciones de manejo de pasivos en los precios de los activos. Por lo tanto, el mercado seguirá de cerca la dinámica en las variables globales para determinar también el futuro de los bonos soberanos locales. Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, advierte que el reciente sacudón de los mercados internacionales le puso un freno a la racha alcista de la deuda en dólares y provocó una pausa en la compresión del riesgo país. Pese a este ruido exógeno, Franco considera que el gobierno se muestra confiado en su estrategia de “escasez de bonos” complementada con emisiones bajo ley local como el AN29 y el reciente AO27, a lo que se podrían sumar más repos del BCRA. El gobierno volvió a enfatizar que no emitirá por el momento papeles bajo ley extranjera y Franco entiende que pese a ello, la colocación de deuda de ley internacional podría servirle al Gobierno para descomprimir vencimientos. “Aunque la tesis es conceptualmente correcta desde el punto de vista de generar escasez relativa de papeles bajo ley extranjera, seguimos creyendo que una colocación bajo ley NY permitiría contribuir positivamente en términos de condiciones financieras y aumento de demanda y remonetización en pesos a mayor velocidad, con lo que ello implicaría en términos de tasas reales y actividad”, explicó. A estos niveles de tasa, la curva soberana local opera por encima de los que lo hacen comparables como Ecuador, Egipto, El Salvador, Nigeria, Angole y Turquía, entre otros. Sobre el futuro de la deuda, Franco explica que los factores exógenos serán clave, dado el impacto no solo sobre variables financieras sino también sobre precios de commodities y actividad global. “La dinámica de la macro de países desarrollados y el impacto sobre sus mercados de bonos (en especial EEUU y Japón), el ida y vuelta arancelario de Trump, el impacto de la IA sobre los activos de riesgo y la dinámica de los sucesos bélicos en Medio Oriente por su impacto sobre precios de commodities serán todos factores fundamentales no sólo para la renta fija en USD sino también para el equity, como comentaremos más adelante”, indicó. Desde el lado de las inversiones, Franco señala el atractivo en los bonos mas largos de la curva soberana argentina, en particular el GD35 y el GD41. A su vez, el economista jefe de Grupo SBS destaca que el nuevo AN29 ofrece un balance interesante entre current yield y duration. “Respecto a AO27, la renta mensual lo hace atractivo en materia de flujos para el minorista, y creemos que la demanda seguirá, aunque de momento lo contemplamos sólo como inversión conservadora a este nivel de tasa, sin mucho upside en términos de apreciación de capital”, detalló. Ante el cierre de la ventana de colocación de deuda soberana para rollear vencimientos, el mercado busca otras opciones en moneda dura. Si bien los analistas buscan alternativas en bonos de ley local y de menor duration como el Bonar 2027, también comienzan a recomendar bonos provinciales o corporativos de buena calidad crediticia. Los analistas de Adcap Grupo Financiero, coincideron en que tras los comentarios del ministro Luis Caputo, sobre el hecho de que el Gobierno no tiene planes inmediatos de regresar a los mercados internacionales de deuda, se eliminó efectivamente del precio de mercado las expectativas de una operación de manejo de pasivos en el corto plazo. Por esta razón, desde la compañía prefieren posicionarse en bonos provinciales. “Dado que el acceso del soberano a los mercados internacionales de capitales continúa postergado, vemos valor relativo atractivo en los bonos de la Provincia de Buenos Aires (BUENOS), que se han mantenido estables en torno a 200 puntos básicos por encima de la curva soberana y están capturando efectivamente ese spread en un contexto de resiliencia del soberano”, dijeron desde Adcap Grupo Financiero. Finalmente, y con una visión similar, Yarde Buller también coincide en el atractivo en bonos en dólares provinciales. “En carteras de renta fija hard dollar seguimos priorizando provinciales de alta calidad del tramo largo, más defensivos que los Globales. Aunque nuestro escenario base favorece a los Globales largos y los provinciales largos de alta calidad crediticia, priorizamos concentrar la exposición en provinciales por su mayor protección ante escenarios negativos, con un quinto de la volatilidad ante shocks idiosincráticos y la mitad ante shocks globales”, indicaron. En ese contexto, ven valor en deuda de Provincia de Santa Fe 2035 y Cordoba 2035. También ven valor en corporativos de YPF 2031, TGS 2035 e IRSA 2028.