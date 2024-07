Brecha del dólar: por qué no baja del 40%, pese a la intervención del Gobierno

Los más de u$s 100 millones que ya utilizó el ministro Luis Caputo para vender en la Bolsa lograron reducir la presión cambiaria y un recorte de más de 10 puntos porcentuales sobre la brecha cambiaria, que se estabilizó en torno al 44%. Pero la disparidad sigue en niveles altos, lejos del 22% con el que arrancó el año, pese a la intervención.

Las cotizaciones financieras del dólar operaron nuevamente en calma este jueves. El MEP a través del GD30 y contado con liquidación (CCL) mediante Cedear retrocedieron 0,4% hasta ubicarse por debajo de los $ 1333 y 1330, respectivamente. Así, la brecha entre el CCL y el oficial mayorista se redujo 43 por ciento.

El peso, la moneda que más se aprecia en el mundo en 2024. ¿hora de dolarizarse?

La brecha respecto a la cotización informal del dólar se mantiene por encima del 50%. El precio del dólar blue cedió 0,3% y se negoció en $ 1425 en la punta de compra y $ 1445 en la de venta, por lo que la diferencia con el tipo de cambio oficial mayorista cayó al 55 por ciento.

Las variaciones se dieron en una rueda en la que el BCRA tuvo que volver a vender dólares de la reservas para abastecer a la demanda en el mercado oficial de cambios. La entidad vendió u$s 43 millones y redujo a u$s 180 millones el saldo de compras netas acumulado en lo que va del mes.

Las ventas contribuyeron a otra baja de las reservas. Las tenencias brutas cayeron u$s 198 millones y quedaron en u$s 27.330 millones. El resto de la caída fue explicada, según fuentes del Gobierno, por la cancelación de compromisos en moneda extranjera y caída de otras cotizaciones que se computan en las reservas.

Brecha alta



La consultora 1816 destaca que en el traslado de los pases pasivos del BCRA a las Letras Fiscales de Liquidez del Tesoro (LeFi) no hubo suba de tasas de interés, lo que refleja que el equipo económico confía en que la intervención sobre los dólares financieros debería ser suficiente para contener la brecha cambiaria.

Santiago López Alfaro, titular de Patente de Valores, estima que la brecha sigue en niveles elevados por la escasez de divisas. Al no haber mucha oferta de dólares, sostiene, los demandantes se terminan yendo al MEP o CCL, con intervención relativamente baja porque el BCRA tampoco está comprando muchas reservas en el mercado oficial.

"También está el tema internacional. El real brasileño está de nuevo en 5,65 por dólar, cayó la Bolsa y no ayudan para nada las monedas emergentes que están bajo presión, como Chile, México y Brasil. Las más importantes están muy golpeadas. Mientras no afloje eso, acá no aflojará la presión y seguirá alta la brecha", agrega.

El especialista considera que la brecha actual debería estar apenas por encima del impuesto PAIS, en el orden del 20%, y estima que de acá a fin de año debería ir disminuyendo, aunque dependerá de la liberación de los controles cambiarios y el desempeño de los mercados emergentes y globales.

"La gente acá suele no mirar afuera y las crisis de cuenta corriente en Argentina siempre son de shock externo. Ahora, está complicado afuera. Hay que ver qué pasa con China y la Reserva Federal. Siempre cuando hay un lío afuera, a nosotros nos agarra muy débiles, como estamos casi siempre, y terminamos mal", advierte.

El economista Gustavo Ber destaca que el BCRA ha estado interviniendo menos en las últimas ruedas, por lo que no ha forzado un mayor recorte en la brecha. Estima que ahora el mercado espera señales que reanuden la contracción, como más ventas oficiales, suba de tasas de interés o fuerte ingreso de capitales, ya sea a través del RIGI, blanqueo u otros.