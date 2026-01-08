En esta noticia Acciones y ADR

Los bonos soberanos argentinos operaron este jueves con tono negativo, en la previa al pago de cupones de este viernes y con un riesgo país que cerró en torno a las 579 unidades.

El mercado ajustó precios por el efecto técnico del corte de cupón y muestra poco apetito por tomar riesgo antes del pago.

En la curva bajo ley extranjera, los Globales concentraron las bajas más marcadas. El tramo corto y medio lideró las caídas: GD29 y GD30 retroceden en torno a 2%, mientras que GD35 y GD38 pierden entre 2% y 3%. Las paridades corrigieron con fuerza y las TIR volvieron a tensionarse.

Los Bonares muestran un comportamiento algo más defensivo, aunque también operan en rojo. El AL29 y el AL30 caen alrededor de 1%, mientras que el tramo medio acompaña con descensos más moderados. La curva local absorbe mejor el golpe, pero no logra desacoplarse del movimiento general.

El S&P Merval volvió por encima de los u$s 2000 puntos, tras un fuerte rebote de la renta variable argentina. Las acciones energéticas detuvieron la sangría y subieron con fuerza tanto en Buenos Aires como en Wall Street.

Leonardo Anzalone, director del CEPEC, dijo a El Cronista que, las acciones energéticas rebotan con fuerza impulsadas por dos factores: “Primero, el clima internacional mejorado tras la reunión de Trump con las principales petroleras, que abrió expectativas de mayor actividad y demanda de hidrocarburos”,

Y segundo, por la perspectiva local de un rol creciente de Vaca Muerta. Incluso si la producción de petróleo venezolano mantiene un ritmo elevado, Vaca Muerta no solo complementa ese abastecimiento sino que potencia la competitividad del sector, lo que se refleja en la mayor valoración de las compañías energéticas en la Bolsa.

En contraste, dijo Anzalone, los bonos soberanos retroceden como parte de un movimiento técnico. “Un ajuste típico cuando se corta cupón, pero también hay lectura de mercado sobre las debilidades subyacentes que persisten, incluyendo una política monetaria contractiva que limita expectativas de deslizamiento de tasas reales y la ausencia de señales claras de acumulación sostenida de reservas”, analizó el experto.

Esa combinación refuerza la preferencia por instrumentos de mayor duration y penaliza momentáneamente la renta fija doméstica, aun cuando el panorama global energético esté más optimista, concluyó Anzalone.

En Wall Street, los papeles de empresas argentinas treparon hasta 5,5 por ciento. Lideró BBVA, Transportadora de Gas del Sur y Grupo Financiero Galicia.

Cabe recordar que ayer en la previa de la rueda todo parecía indicar un día teñido de verde, principalmente por el anuncio del repo que despejaba el panorama para el pago de bonos soberanos, el Merval terminó cerrando a la baja. En concreto, el índice cayó 3% y volvió a perforar el umbral de los u$s 2000, hasta u$s 1968.