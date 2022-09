Bonos en pesos de extranjeros por u$s 2000 millones presionarán más al CCL

Ya dejó de ser noticia que el contado con liquidación negocie más de u$s 100 millones por rueda y que el MEP le pise los talones.

Los inversores ven que el dólar financiero se consolidó ya por encima de los $ 300 y prevén más recorrido alcista que descendente, tanto a los $ 312 del CCL como a los $ 303,50 del MEP, mientras el blue los mira por detrás en $ 287, queriéndolos alcanzar.

Dólar empresas

Según un informe de 1816, la tenencia de pesos de fondos offshore es de u$s 2000 millones midiendo al CCL. En diciembre de 2017, el mejor momento de Macri, llegaron a tener el equivalente a u$s 24.100 millones, y desde ahí fueron yéndose: u$s 14.800 millones al año siguiente, u$s 9500 millones en diciembre de 2019, u$s 4000 millones al año siguiente y u$s 2500 millones a fines del año pasado.

La curva parecería ir hacia lo que tuvieron hasta diciembre de 2015, unos u$s 500 millones. El problema que tienen es el escaso volumen negociado, y que ni Pimco ni Templeton, los mayores damnificados por haber apostado a títulos que cayeron en picada, no quieren desestabilizar al Gobierno, y por eso van vendiendo de a poco, para evitar una disparada del CCL.

En agosto, los no residentes ya lograron deshacerse de prácticamente todos sus TO26, y los principales papeles con tenencia en el exterior son hoy TX23, T2X3 y TX24.

Parches

"Hasta ahora, la mayor parte de las medidas implementadas en los frentes fiscal, cambiario y monetario permiten ganar margen de maniobra en la administración del corto plazo, pero no son suficientes para anclar expectativas y asegurar un sendero de baja en la inflación y recomposición de reservas netas", dicen desde Anker.

Revelan que el costo del dólar soja en términos de emisión monetaria fue hasta ahora de alrededor de $ 625.000 millones por recomposición de reservas y $ 110.000 millones por diferencia de cambio (compra a $ 200 y venta a dólar oficial).

La otra cara

Una contrapartida de esta emisión monetaria destinada a la compra de dólares a $ 200 al complejo sojero, en un entorno de alta inercia inflacionaria y brecha cambiaria que se venía achicando, fue el salto en el CCL, desde $ 270 a 312 pesos.

Ello sucedería "en la medida que se extienda el dólar soja a otros sectores, continúe la emisión monetaria del BCRA dado el objetivo de acumulación de reservas y que esos pesos le sigan sumando presión alcista a la brecha en un entorno de alta nominalidad", agrega Ankler.

"El dólar soja no implica un mayor superávit de cuenta corriente, sino en gran medida fue un adelanto de liquidación de exportaciones que hubiera estado en los próximos meses", concluye la consultora.