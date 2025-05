Bonos en máximos y recuperación del S&P Merval: qué activos prefieren los analistas

Los bonos y las acciones no se están moviendo de manera uniforme y de hecho, la renta fija argentina está teniendo una mejor performance que la renta variable local.

Los bonos ya borraron todas las pérdidas evidenciadas en el primer cuatrimestre del año, mientras que las acciones recién recuperan el 50% de dicha merma.

Pensando en una baja del riesgo país, el mercado ve mayores subas en los bonos y se muestra más selectivos en las acciones locales.

Bonos en máximos y el Merval en modo ajuste

En las últimas semanas ha habido noticias claves que impactaron de manera dispar sobre los activos argentinos.

El acuerdo con el FMI y la salida del cepo impulsó más a los bonos que a las acciones.

A su vez, la volatilidad proveniente del contexto global, con la guerra comercial y la caída del precio del petróleo, afectó más directamente a los papeles argentinos que a los bonos, haciendo que los primeros tengan una performance más lenta.

Si bien en términos porcentuales las acciones suben más debido al tipo de volatilidad que tiene esa clase de activo, los bonos subieron con fuerza y ya borraron el 100% de las perdidas evidenciadas desde los máximos, mientras que las acciones recién recuperaron el 50% de toda la caída desde los picos de enero.

El S&P Merval tocó máximos de u$s 2400 y mínimos de u$s 1400, situándose hoy en u$s 1968, por lo que se ubica prácticamente en la mitad del ajuste.

El S&P Merval subió 32% desde los mínimos alcanzados en el último mes.

En ese período, las acciones en Wall Street mostraron fuertes subas, las cuales fueron lideradas por Globant, que avanzó 30,5%, seguida por Vista y Mercado Libre, ganando 24,5% en promedio.

Otros papeles como Corporación América, Central Puerto, Edenor, IRSA, Loma Negra, Pampa e YPF suben entre 9% y 21%.

El resto de las acciones como BBVA Argentina, TGS, Grupo Supervielle, Bioceres, Banco Macro, Grupo Financiero Galicia y Cresud registraron avances de entre 2%& y 8%.

Por su parte, los bonos soberanos argentinos muestran subas de entre 11% y 12,7% en el tramo corto desde los mínimos de abril.

Estos bonos ya se ubican nuevamente en máximos históricos.

En el tramo medio, las ganancias son de 18% y 19% en el GD35 y GD38 respectivamente, mientras que los bonos más largos avanzan 19% en promedio en los títulos a 2041 y 2046.

En este caso, la renta fija local se ubica en zona de máximos históricos, habiendo recuperado la totalidad de las bajas evidenciadas en los primeros cuatro meses del año.

Maximiliano Bagilet, team líder de TSA Bursátil, resaltó que la dinámica entre bonos y acciones venía siendo similar entre ambas hasta que la renta fija recibió noticias más sólidas que las acciones.

"En las últimas semanas la curva de soberanos tuvo noticias un poco más tangibles. Entre ellos el acuerdo con el FMI y la salida del cepo que trajo como consecuencia directa la baja del riesgo país. Creo que las acciones se van a acoplar a los soberanos con la noticia de la mejora en la calificación de deuda", detalló.

De esta manera, Bagilet espera que la mejora de la calificación genere un nuevo flujo de liquidez a la renta variable y se mantiene optimista con los papeles locales. "Seguimos recomendando posicionarnos en acciones argentinas de cara a las elecciones legislativas que tenemos en una semana en Ciudad de Buenos Aires y después más adelante a nivel nacional", agregó.

Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, considera que, tras el impulso de la tregua comercial de EEUU con varios países y con el acuerdo con el FMI, las acciones tuvieron una performance inferior a los bonos en dólares producto de factores como la caída en el precio del petróleo.

Sin embargo, y hacia adelante, Franco resalta que sigue favoreciendo el posicionamiento en renta variable.

"Somos constructivos con el sector oil& gas y utilities en Argentina y creemos que allí es donde hay más para ganar. Respecto a bonos en dólares, la dinámica comenzará a estar más atada a la acumulación de reservas netas genuinas y a factores exógenos como el precio del petróleo, la volatilidad internacional y las tasas de interés globales", dijo Franco.

Baja del riesgo país: conviene bonos o acciones

El mercado especula con una mayor baja del riesgo país, algo que debería favorecer a los bonos, pero también a las acciones.

Si los bonos suben, la tasa de interés de la renta fija local tiende a ser menor, y ello arrastra a la baja al riesgo país.

Por su parte, las acciones se ven beneficiadas ya que se contagian del buen clima en la renta fija.

Además, por cuestiones de valuaciones, una caída en el riesgo país hace que el valor de las compañías argentinas sea más alta, empujando al alza al precio de los papeles locales.

En cuanto a los fundamentals locales, el acuerdo con el FMI y la salida del cepo y la recategorización crediticia sirve para darle un envión adicional a los activos locales.

A su vez, y en materia de drivers externos, el acuerdo comercial entre EEUU y China sirve para generar un clima más favorable para los bonos y las acciones.

Bajo este panorama, y en el trayecto de una caída en el riesgo país, el debate pasa por determinar si conviene más los bonos o las acciones.

Dante Ruggieri, socio de AT Inversiones, resaltó que el nuevo acuerdo entre EEUU. y China por el tema de los aranceles está generando que los mercados globales operen con fuertes subas.

En esa línea, el especialista de AT Inversiones agregó que para la Argentina, hoy mucho más acoplada al mundo, esta noticia genera subas tanto en bonos como en acciones.

En ese sentido, ve potencial alcista en los Globales del tramo medio.

"De corto plazo y viendo un mundo con menos aversión al riesgo me inclino como mejor oportunidad en relación riesgo-retorno hacia los bonos. Hoy tenemos al AE38 rindiendo en torno a 12%. Sabiendo que el gobierno no se va a mover de su plan, con un tipo de cambio con menor volatilidad y con un clima menos hostil y de menor incertidumbre a nivel internacional, lo considero una muy buena alternativa. Suponiendo una TIR entre 8% a 9% podríamos experimentar subas en dicho activo de entre 22% a 25%", dijo Ruggieri.

Los analistas de Rava explicaron que el acuerdo entre China y Estados Unidos es una buena noticia para los activos de riesgo en general y puede ser uno de los impulsos para las acciones de Argentina tras el acuerdo con el FMI y la modificación en el esquema cambiario.

"En una primera reacción, la cotización internacional del petróleo rebotó 4% tras disiparse los temores de recesión y las compañías energéticas reflejan esa suba, mientras que las empresas del sector financiero muestran cierto optimismo", detallaron.

A su vez, agregaron que, si bien en escenarios alcistas las acciones suelen tener un margen de suba más amplio, los bonos soberanos ya mostraban entusiasmo por la mejora en la posición de las Reservas del BCRA (que se encuentran en torno a u$s 38.000 millones).

"Un mayor interés por los activos de riesgo debería favorecer un descenso hacia un riesgo país en torno a 500 puntos previo a las elecciones generales. En ese escenario, los bonos con vencimientos en 2035 y 2038 son los que mejor reflejarían la compresión del indicador", afirmaron.

Sobre el futuro de los bonos, Bagilet también se mantiene optimista y espera una mayor baja del riesgo país.

"Vamos a una convergencia a 200 puntos Brasil, entender 700 puntos o 7% de rendimiento para la curva soberana tiene lógica hoy que vayamos a una curva larga", estimó.

Bagilet espera que las acciones se acoplen al rally de los bonos soberanos con más fuerza y en cuanto al posicionamiento en acciones, el especialista en TSA Bursátil recomienda estar posicionados en el sector energético.

"Lo que es Oil & Gas seguimos posicionándonos en YPF, Pampa, Transportadora de Gas del Sur, Transportadora de Gas del norte, son nuestros papeles preferidos. Estamos un poco menos ponderados en el sector bancario, a la vez que también vemos a BYMA y A3 con buena proyección de cara a lo que se viene para Argentina

Finalmente, dentro de los Globales, el analista de TSA Bursátil prioriza bonos del tramo más largo.

"Seguimos posicionándonos en la curva larga GD41, GD35, rumbo al 7% de TIR dentro de nuestro escenario base que estimamos para estar a una spread de tasa de 200 puntos contra Brasil", indicó.