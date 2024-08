Blanqueo: prevén que las reservas suban hasta u$s 2500 millones

Las reservas del BCRA ocupan el centro del escenario financiero. Sin acceso la Argentina al crédito internacional, su nivel muestra la capacidad de pago del país de los próximos vencimientos de la deuda. El blanqueo de capitales puede brindar oxígeno a las arcas del BCRA en función del monto que los contribuyentes busquen regularizar y los dólares que vuelvan a ser depositados en los bancos. Hasta el 30 de septiembre, todo pasará por el plan de regularización de activos lanzado por Luis Caputo.

¿A cuánto puede ascender el total blanqueado? Este es el gran interrogante del mercado. El FMI estimó que podrían presentarse u$s 40.000 millones, en función de lo que calculó la entidad de recaudación por la penalidad impuesta. Suena muy optimista. El ministro de Economía aclaró el viernes en la Bolsa de Comercio de Córdoba que el objetivo no pasa por lo que se vaya a recaudar. "El blanqueo no es para el Gobierno, es para los argentinos. Es para que la gente pueda sacar los dólares del colchón y ponerlos a producir. No tiene un fin recaudatorio", declaró.

Pero un efecto importante pasará por el eventual aumento de las reservas del BCRA. Si aumentan los depósitos en dólares en los bancos, aumentan los depósitos de los bancos en el BCRA para cumplir con los requisitos de liquidez o encajes. Es cierto que el BCRA no los puede utilizar, aunque la gestión de Miguel Pesce en 2023 probó que sí, se pudo: sirven para engrosar las reservas brutas y actúan como una suerte de financiamiento para la entidad monetaria. "Si suponemos nuevos depósitos entre u$s 3000 millones y u$s 5000 millones, las reservas brutas podrían crecer entre u$s 1500 millones y u$s 2500 millones", destaca el último informe de Equilibra, la consultora que dirigen los economistas Martín Rapetti y Lorenzo Sigaut Gravina.

"Además, podría impactar indirectamente en las reservas internacionales netas: por caso la multa del blanqueo podría utilizarse para girar u$s 1500 millones de intereses anticipadamente sin pedirle divisas al BCRA o privados", agrega ese informe.

A favor del blanqueo juega su bajo costo. Es cero para las exteriorizaciones hasta u$s 100.000 pero también lo es para las que superan ese monto y lo aplican a determinados instrumentos. En las últimas horas se publicó en el Boletín Oficial la Resolución General 5549/24 de la AFIP que abre la posibilidad de informar las obras para blanquear sin tope y sin costo. Se incluyen inversiones directas o indirectas en construcciones de edificios residenciales, no residenciales, rurales, loteo de predios, reformas, ampliaciones, instalaciones, mejoras y todo proyecto que, de acuerdo con los códigos de edificación o disposiciones semejantes, requiera denuncia, autorización o aprobación de autoridad competente.

"No hay ninguna duda de que vamos a tener los dólares para pagar el capital. Ni siquiera vamos a hacer refinanciamiento. El pago de enero está garantizado y el pago de julio lo hacemos con el superávit mismo", dijo Caputo el viernes. Los precios de los bonos argentinos se moverán en las próximas jornadas en función de lo que pase, como siempre, en los países emergentes, pero también por los resultados del blanqueo. El dato a mirar: el nivel de los depósitos en dólares en bancos.