Las acciones de Grupo México subieron casi 5% en la BMV luego de su anuncio de alianza con BlackRock.

En esta noticia Grupo México amplía su imperio hacia la energía

Grupo México y BlackRock consolidaron un nuevo gigante eléctrico en México con la integración de los activos de generación de energía de la compañía de Germán Larrea con Saavi Energía, operación que da paso a uno de los principales generadores privados de electricidad del país.

De acuerdo con un comunicado, publicado en la BMV, Grupo México dio a conocer que concluyó la transacción para fusionar sus activos de generación eléctrica con Saavi, propiedad de Global Infrastructure Partners (GIP), subsidiaria de BlackRock, el mayor administrador de activos del mundo.

Tras el cierre de la operación, el conglomerado de Germán Larrea tendrá una participación de 70% en el nuevo consorcio, mientras que GIP, parte de BlackRock, conservará el 30% restante.

Las acciones de la minera subieron 2.9% en la BMV a un precio de MXN$229.39 por unidad (Ciudad de México 13:00 horas), de acuerdo con datos de la plaza bursátil. Sin embargo, llegaron a subir 5.2% para alcanzar un precio máximo de MXN$234.46 por unidad.

El anuncio ocurre cinco meses después de dar a conocer la alianza con Saavi Energy. En julio pasado, la empresa dijo que este convenio se perfilaba a convertirse en una de las principales plataformas de energía eléctrica.

El proyecto está conformado por 14 centrales eléctricas ubicadas estratégicamente en zonas de alta demanda en México, con una capacidad instalada combinada de 4,510 megawatts (MW). Además, cuenta con una cartera de proyectos de crecimiento cercana a 5,000 MW.

La administración adelantó que esperaba su consolidación durante el tercer trimestre. “Esperamos comenzar a consolidar la nueva compañía durante el tercer trimestre de este año“, mencionaron directivos de Grupo México. La transacción “refuerza nuestra estrategia de crecimiento de largo plazo y expande significativamente nuestra presencia en el sector eléctrico”.

Grupo México amplía su imperio hacia la energía

La alianza con BlackRock representa la expansión en la diversificación de Grupo México. A la fecha, la División Infraestructura representa cerca del 2% de los ingresos del conglomerado; este negocio permitirá aumentar el peso dentro del portafolio del conglomerado.

El anuncio se genera en un contexto donde el conglomerado también mantiene planes para expandir su negocio ferroviario fuera de México, particularmente en Argentina y Brasil, donde analiza oportunidades vinculadas con infraestructura ferroviaria.

Por un lado en Argentina, Grupo México ha mostrado interés en participar en el proceso de apertura y privatización de activos ferroviarios impulsado por el gobierno de Javier Milei.