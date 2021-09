Billetes rotos de dólares y pesos: cómo cambiarlos sin perder plata o perdiendo lo menos posible

Tanto para los ahorristas como para los consumidores, el problema de qué hacer con los billetes de dólar o de pesos rotos, quemados o manchados, es un motivo de preocupación. La primera duda suele ser si se pueden cambiar y dónde. Y, enseguida, cómo hacerlo sin perder plata o al menos perdiendo lo menos posible .

La respuesta a la primera pregunta es que sí, efectivamente se pueden cambiar. Aunque cómo y con qué inconvenientes varía según se trata de pesos o de dólares .

Todas las entidades bancarias, según lo establecido por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), están obligadas a cambiar los billetes deteriorados o fragmentados, a todas las personas, sean clientes o no, siempre que estén conservados en al menos un 60% .

Sin embargo, hay muchos bancos que igualmente no cambian los billetes arruinados o la atención se complica ya que las entidades, en su mayoría, siguen atendiendo por turnos y no se dan turnos para esa clase de situaciones.

LOS BILLETES DETERIORADOS Y EL BCRA

Si el billete no reúne el 60% de su composición, se puede llevar al BCRA (Reconquista 266, en CABA) con todos los fragmentos y las pruebas que justifiquen que fue deteriorado accidentalmente . En la entidad se deberá completar un formulario, y no está de más aclarar que esto sólo vale para pesos argentinos: quedan exceptuadas todas las divisas extranjeras.

Además de en la sede central del BCRA, el trámite también puede realizarse en las distintas sucursales del Banco Central .

La entidad tiene un laboratorio que analizan los billetes deteriorados y estudia los billetes dudosos o falsos que envían los bancos, y es el que, finalmente, define si corresponde canjear por billetes nuevos aquellos que llegaron deteriorados al Banco Central.

QUÉ PASA CON LOS DÓLARES EN MAL ESTADO

Con los billetes de dólar, el trámite es más complejo desde la Argentina, aunque es muy sencillo en Estados Unidos: la Reserva Federal (FED) tiene un programa especial - Mutilated Currency Redemption - que verifica la autenticidad de los billetes y que, cuando confirma que son verdaderos, aprueba el cambio incluso si el deterioro es notable .

En la Argentina, son muy pocas las instituciones financieras que reciben dólares dañados. Estas los envían a bancos corresponsales en Estados Unidos o Europa, que luego a su vez lo reenvían a la Reserva Federal (FED) o al Banco Central Europeo (BCE) para su posterior destrucción y, en los casos en los que se verifique la autenticidad de esos billetes, devuelven el importe en nuevos billetes .

Pero aquí entra en juego que la FED se toma entre 6 a 10 semanas para todo el trámite (tomar el pedido, generar un expediente y dar una fecha tentativa de resolución de acuerdo a la clasificación otorgada por el estado en el que se encuentran los billetes). Y esto sin saber aún cuánto dinero va a ser reconocido. En total, los plazos pueden ir desde 18 meses a 6 años.

Se consideran billetes de dólares dañados si presenta:

Dólares manchados (por ejemplo, con tinta o pintura).

Dólares viejos o antiguos

Dólares desgastados por el uso.

Dólares que han sido cortados o mutilados.

Dólares rotos

Dólares quemados

Dólares sucios

Dólares que han sido comidos por las ratas

Dólares comidos por los insectos

Dólares mordidos por animales

Dólares de la humedad

Dólar húmedo

Dólares que han sido escritos o extraídos

Algunas de las casas de cambio que los aceptan cobran una comisión del 20-25% del importe total de los dólares o euros en mal estado . Esto significa que si entrega un billete roto de u$s 100, por ejemplo, el cliente recibirá entre u$s 75 y u$s 80. También hay sitios webs que cambian dólares, euros y pesos que están en mal estado .

