Billetes: cuántos dólares se importaron desde la Reserva Federal en abril

Los depósitos privados cayeron u$s 1.091 millones en las últimas 26 ruedas: al cierre de la semana pasada el stock quedó en u$s 15.289 millones.

Esta cifra marca un sistema financiero tan sólido que paga menos por los depósitos a plazo fijo de más de u$s 1 millón que por los de menos de u$s 100.000: 0,2 contra 0,3% anual, según el promedio que figura en el Banco Central. Los bancos no quieren los dólares porque no tienen a quién prestárselos.

Importación de verdes

Los depósitos privados, que venían cayendo más de u$s 100 millones por día, ahora se estabilizaron en u$s 50 millones.

A raíz de estos retiros, los bancos importaron alrededor de u$s 1500 millones desde los Estados Unidos durante abril, el doble que en marzo, para afrontar este retiro de depósitos de los ahorristas.

Riesgos

"Preferimos tener el capital parado por 15 días antes de correr el riesgo reputacional de que venga un cliente y no tener los dólares para darle. Como el interés que se paga es nulo, es lo mismo tenerlo en efectivo acá que en los bancos corresponsales en el exterior, por lo cual lo único que hay que pagar es el transporte", revelan en el ambiente financiero.

"Pero si vienen a retirar sus ahorros y no se los podemos dar, es como tirarle nafta al fuego, lo mejor es importarlos y tener los dólares a la vista para que ningún cliente que los quiera se vaya sin ellos", amplían en el mercado.

Caja de seguridad

Ante esto, lo primero que hicieron los bancos, como medida preventiva, fue salir a importar dólares. Lo hacen en un avión de carga desde la Reserva Federal en Washington, proceso que tarda tan sólo 48 horas hasta que estén los billetes en Buenos Aires.

En el sector financiero explican que los lunes los bancos piden el camión de caudales para atender retiros de los depositantes. Pero el sistema hoy se encuentra líquido: hay un dólar por cada cinco prestados, y al sumar encajes y depósitos, la liquidez supera el 100 por ciento.

Liquidez en dólares

Tanto fuentes oficiales como del sistema bancario coincidieron en señalar que en la actualidad los bancos tienen amplia liquidez en dólares. "Equivalente al 85% de los depósitos en dólares totales", recuerdan en el Gobierno. Y puntualizan que las entidades financieras sólo pueden otorgar préstamos en moneda extranjera a sujetos que generen ingresos en dólares.

La paradoja es que, en la mayoría de los casos, los billetes constantes y sonantes no salen del banco. En realidad, los billetes se quedan en el banco, pero cambiaban de lugar físico: pasan de la caja de ahorro a la de seguridad.

"Esta baja gradual en los depósitos en dólares de personas humanas refleja una estacionalidad típica -interpretan en el Gobierno-. En el último bimestre del año los depósitos en dólares tienden a aumentar por cuestiones impositivas, y bajan a partir del comienzo del nuevo año", recordaron.