BCRA versus el dólar: cuál es su verdadero poder de fuego

A fin de la semana pasada, el Banco Central dio a conocer su balance 2022, donde se confirmó que no compró ni vendió Bonares o Globales durante el año pasado.

El Central seguía teniendo a fin de 2022 u$s 15.300 millones de nominales entre bonos AL y bonos GD, explicados principalmente por su tenencia de AL30 y AL35.

Intervención del BCRA

"Que no haya variado la posición respecto a fin de 2021 no nos sorprendió, dado que no hubo evidencia alguna de intervención del Central en el mercado de bonos en dólares durante el año pasado", precisa un informe de la consultora 1816.

"¿Puede haber cambiado mucho la posición del Central en bonos en dólares por las intervenciones del último mes?", se preguntan.

Su impresión es que no, básicamente porque los datos sugieren que las compras que hizo el BCRA contra dólares (usando reservas) fueron bastante parecidas a las ventas que hizo el Banco Central contra pesos, achicando el stock de la base monetaria.

Mercado de bonos

"Pareciera que el BCRA intervino en el mercado de bonos por alrededor de u$s 900 millones desde la rueda del 25 de abril, con liquidación el 27 de abril, pero sin hacer ni compras ni ventas netas. La diferencia entre compras y ventas que calculamos está dentro del margen de error", señala el paper de 1816.

El BCRA también informó cuál era el stock de bonos en pesos que tenía a fin de 2022 papel por papel.

Es el resultado de las compras por $ 1,9 billón que hizo en el mercado secundario desde la crisis de junio de 2022, y de los canjes del Ministerio de Economía en los que participó el BCRA en agosto y noviembre del año pasado.

Tenencia estatal

"Estimamos que entre el Central, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS, los bancos públicos y otros entes estatales tienen el 68% de todos los bonos y letras en pesos en circulación", precisa el research.

Por otra parte, el BCRA informó utilidades por $ 1,15 billón en 2022, monto que, si quisiera, podría transferirle al Tesoro Nacional, su único accionista.

En lo que va del primer semestre, el Central ya le dio al Tesoro financiamiento directo por $ 670.000 millones en concepto de adelantos transitorios, superando con creces la meta FMI de junio, de $ 372.800 millones.

Según estimaciones de 1816, le dio financiamiento indirecto por $ 1,3 billón vía compra de bonos en pesos en el mercado secundario, fundamentalmente T2X3 y TDL23.

Por Carta Orgánica

Más allá de lo que indica el acuerdo con el Fondo, hoy calculan que por Carta Orgánica el BCRA todavía podría girarle adelantos por $ 850.000 millones al fisco, además de los $ 1,15 billón de utilidades del año pasado.

No hay en la Carta Orgánica límites precisos para la compra de bonos en el mercado secundario. Respecto a las utilidades registradas en el balance, se explican por el método de valuación de las letras intransferibles en dólares que tiene el Central por más de u$s 60.000 millones.