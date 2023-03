BCRA vendió U$S 87 millones, la cantidad más alta en casi un mes

El Banco Central vendió este lunes el monto más alto de dólares de sus reservas en el último mes. La autoridad monetaria mantiene así su racha negativa en el mercado oficial de cambios, en medio de la fuerte caída de los ingresos de divisas por parte del complejo agroexportador.

La entidad obtuvo hoy un saldo negativo de alrededor de u$s 87 millones, la cifra más elevada desde el pasado 15 de febrero. De esta manera, las ventas netas acumuladas en lo que va de marzo ya superan los u$s 400 millones y el rojo asciende a casi u$s 1490 millones en el año.

NOTICIA EN DESARROLLO.