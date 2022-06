Reservas bajo presión: el BCRA vendió más dólares y el rojo de junio crece a u$s 600 millones

El Banco Central tuvo que vender hoy casi u$s 100 millones de sus reservas en el mercado oficial de cambios para abastecer a la demanda de divisas por parte de los importadores. Especialmente, para la compra de la energía que se está trayendo al país para cubrir el faltante.

La autoridad monetaria obtuvo este viernes un saldo negativo de unos u$s 95 millones tras su intervención en el mercado. De esta manera, en lo que va del mes acumula ventas netas por alrededor de u$s 600 millones, lo que contrasta con los u$s 727 millones que compró el mismo mes del año pasado.

Con el resultado de hoy, las compras netas de la entidad acumuladas en el año caen a alrededor de u$s 300 millones, según estimaciones privadas. Este monto también luce muy reducido al compararse con los más de u$s 6300 millones que había comprado durante el mismo período del año pasado .

PREOCUPACIÓN



El mercado y el Gobierno siguen con preocupación este asunto, debido a que esto está ocurriendo a pesar de la temporada alta en los ingresos de dólares del agro, que este año están marcando máximos históricos por la escalada de los precios internacionales de la soja y de otras materias primas que exporta el sector.

Las dificultades del Central para acumular reservas se explican principalmente por la fuerte presión en la demanda de divisas por parte de las compañías para pagar importaciones. Sobre todo, para la compra de energía y combustibles que se está trayendo al país para cubrir el faltante en la temporada de inverno.

El tema adquiere aún más relevancia teniendo en cuenta que la acumulación de dólares para las reservas del Banco Central es uno de los principales objetivo que dispuso el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la firma del nuevo acuerdo crediticio y estableció unas metas para ser revisadas periódicamente.