BCRA vendió casi u$s 100 millones en la última rueda del mes

El Banco Central cerró el mes vendiendo casi u$s 100 millones de sus reservas internacionales para abastecer a la demanda de divisas en la plaza oficial de cambios, con lo cual deshizo las últimas compras netas, aunque en el mes acumuló un resultado positivo en sus intervenciones en este mercado.

La entidad finalizó la jornada de este jueves con un saldo negativo de u$s 92 millones tras su intervención en el mercado oficial de cambios. De este modo, registró compras netas por u$s 382 millones en noviembre. En el año, acumula un saldo negativo de casi u$s 1600 millones.

Es oficial: qué decidió el BCRA sobre las Lediv tras la ola de críticas

El equipo económico afirmó que en el resultado negativo de la jornada se dio por "cierre de posiciones de fin de mes", lo que hizo que el Central tuviera que abastecer a la demanda de la moneda estadounidense en la plaza oficial mayorista y terminara con un saldo negativo.

"Diciembre se inicia con renovadas expectativas, toda vez que antes del cierre de la primera quincena asume un nuevo gobierno y se esperan novedades sobre el funcionamiento del mercado cambiario y comercio exterior en general", comentaron los operadores de PR Corredores de Cambio.

En ese sentido, destacaron que, incluso, "algunas operaciones que estaban pactadas para ser liquidadas mañana anticiparon una corrección superior a la habitual para un día de operaciones, dando a entender que el crawling peg de diciembre comienza con una leve aceleración".

En tanto, el Central dispuso otra suba de $ 0,5 (0,14%) para el tipo de cambio oficial mayorista hasta ubicarlo en $ 360,50, en una jornada en la que se operaron menos de u$s 290 millones de contado. De este modo, mantuvo el ritmo de devaluación diaria y la cotización oficial avanzó 3% en el mes.