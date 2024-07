La nueva letra del Tesoro para los bancos podría rendir más que los put: qué cambia

Los put, esta suerte de seguros de cambio que ofrecía el Banco Central a los bancos, será el tema a resolver entre las entidades y el Central. Según pudo saber El Cronista, ambas partes quedaron en hablar y ver qué vuelta le encuentran. Por lo pronto, ya hay varios que están venciendo. Con que solo los bancos se pasen a las nuevas letras de regulación monetaria podría alcanzar.

"Si ponen una tasa mejor que la de los puts que tenemos nosotros, va a ser hasta lógico y racional que matemos a un instrumento y lo canjeemos por otro de mejor rendimiento; ese puede ser el camino en los próximos días", reveló el CEO de una de las grandes entidades financieras, que están en la negociación con el Gobierno.

Nuevas medidas

La expectativa está en lo que saldrá del directorio del BCRA en cuanto a la normativa de las nuevas letras (LRM). Seguían decidiendo detalles sobre su circularización.

Un 60% de la deuda del BCRA con los bancos está en manos de entidades públicas. De ese total, una cuarta parte la tiene el Banco Nación y otra cuarta parte el Provincia, que será aceptada en su totalidad. En cuanto a los bancos de capital nacional, le van a dar menos plata al Tesoro que al Central, mientras de parte de la banca extranjera se estima que la cuarta parte lo aceptará.

FCI al rescate

En cuanto a los fondos comunes de inversión (FCI), ahí habrá que determinar cuál es el comportamiento de cada uno. El problema pasan a ser los antecedentes poco favorables.

"La historia del Tesoro como deudor es malísima, porque si le compramos al Central letras del Tesoro el deudor es el Tesoro, no el Central. Habrá que leer con lupa la reglamentación", desconfía el presidente de un banco nacional.

Plan canje

"Esto termina en un canje, el Gobierno les recompra a los bancos la deuda a valor técnico y les dan Lecap a valor de mercado, que son $ 6 billones. De esta manera, los bancos se salvan del problema que tienen ahora, ya que están todos abajo de paridad de emisión. El Gobierno acorta la duration de deuda y los bancos alargan un poco, ya que los tenían valuados a un día por los put", revelan los mesadineristas.

En el informe de pases se registra una caída considerable de $ 5 billones desde el stock por encima de los $ 17,5 billones de la semana pasada. En proporción los pases de bancos públicos cayeron más que los de privados, pero siguen mostrando un stock más alto: $ 7 billones públicos y $ 4 billones privados.

"Es muy probable que la en la licitación del miércoles pasado los bancos hayan renovado lo que les vencía y aportado otros $ 5 billones frescos y que eso sea justamente lo que estamos viendo en el stock de pases", advierten desde la consultora Outlier.

Rollover

Asimismo, eso implicaría que tenedores privados no bancarios que fueron a renovar su cobertura con bonos no consiguieron hacerlo y recibieron pesos que luego buscaron colocar sin tantas restricciones, en comparación con los bancos, en el mercado. Esto, a su vez, podría explicar parte de la demanda incrementada en dólar MEP, futuros y de coberturas dólar linked.

En este punto es importante recordar que el Tesoro recibió ofertas por u$s 1167 millones para la licitación del nuevo bono DLK que integraba el menú de licitación (TZVD5) bastante por debajo del monto que vencía del TDJ24 (u$s 2700 millones ), pero bastante superiores a lo que finalmente se decidió adjudicar (u$s 221 millones).

"El TZVD5 no tenía put, por lo tanto, no estaba excluido de los límites de exposición al Tesoro, como sí lo están las Lecap adquiridas en licitaciones. Con lo cual, también resulta un supuesto razonable suponer que los bancos participaron poco ahí", completan los analistas de Outlier.