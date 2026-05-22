Por la depreciación del peso colombiano, muchas personas optan conservar sus capital con dólares para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el precio de la moneda y las alteraciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este viernes, 22 de mayo de 2026 , la cotización del dólar en los principales bancos de Colombia es de 3.680,5 pesos colombianos.

La cotización del dólar muestra una tendencia bajista: en la última semana retrocedió un -3,08% y en el último año acumuló un -6,17%.

El precio del día.

La variación que tuvo el dólar en la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 11.62%, lo que indica un comportamiento más estable en comparación con la volatilidad anual del 12.95%.

En las últimas tres sesiones, el Dólar bajó frente al peso colombiano.

En los últimos 10 días, el dólar mostró predominio de alzas, con una racha positiva prolongada y tres caídas consecutivas al cierre, terminando ligeramente por encima del nivel de partida.

La cotización del Dólar ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los últimos tres días. Esta alza sugiere un fortalecimiento en su valor, lo que podría impactar en las decisiones económicas recientes.

¿Dónde vender o comprar dólares en Colombia?

Las personas que deseen adquirir o liquidar dólares en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más seguras y tradicionales son las entidades bancarias, aunque es fundamental tener en cuenta que pueden implementar recargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender dólares en Colombia

Compra o vende dólares solo con bancos, casas de cambio o plataformas autorizadas; verifica su registro, revisa la tasa y las comisiones en el momento, realiza la operación por ventanilla o app oficial y exige comprobante.

Evita efectivo con desconocidos y ofertas en redes; compara precios, no compartas datos sensibles, usa transferencias para montos altos y cumple los requisitos de reporte según la normativa vigente.