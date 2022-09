El BCRA confirmó que el campo liquidará esta semana los u$s 1000 millones

El Banco Central terminó este martes una buena rueda: comprando u$s 140 millones gracias al ingreso de u$s 320 millones por parte de los sojeros, en el nueva esquema de dólar a $ 200 sólo por este mes, mientras vendió u$s 180 millones a los importadores.

Dólar blue en alza

Sin embargo, el dólar "de la calle", como denominan al blue, subió de $ 270 a $ 276, ya que había bajado $ 15 en la jornada anterior, lo que representó demasiado frente al precio de sus hermanos mayores, el MEP y el contado con liquidación, que cerraron prácticamente sin cambios en $ 270 y 283, respectivamente. Por lo tanto, ahora el billete se acomodó al estar $ 6 más caro que el MEP.

Mientras se aguardan las llegadas de estos fondos, las reservas brutas crecieron u$s 8 millones y cerraron en u$s 36.601 millones, dado que también hubo venta de divisa.

La mesa del BCRA

Por otra parte, en la estratégica Mesa de Operaciones del Banco Central querían esperar hasta el cierre del mercado, a las 15, para tener el dato exacto de liquidación de dólar soja.

Estaban disgustados con la noticia de que el lunes no se había liquidado ni un solo dólar en las reservas del nuevo esquema de $ 200 por la soja de septiembre.

Señalan que el lunes se vendieron más de un millón de toneladas, el equivalente a entre u$s 500 y u$s 520 millones, pero no entró todavía: ya que se hicieron las compraventas del físico, pero tienen siete días para pagarlas, ergo para hacer la liquidación a través del MULC.

"Vamos a ver los u$s 1000 millones que dijo el Ministro esta semana", confiesan en el Gabinete económico.

Las 72 horas

La pregunta es a partir de cuándo empiezan a contar las 72 horas que anunció Sergio Massa para que entren estos tan ansiados u$s 1000 millones.

"Es una cuestión de tiempos. Apostamos a que lo contaría desde este martes, porque el lunes con el feriado por el Día del Trabajo en los Estados Unidos no había posibilidad de hacer cable, y la mayoría de las empresas traen los fondos desde Nueva York", revelan las altas fuentes del equipo económico.

Así que esperan que entre los u$s 320 millones que entraron este martes, lo que entrará el miércoles y el jueves se completen los u$s 1000 millones, aunque podrían esperar hasta el viernes, último día de la semana para anunciar un ingresos de divisas a las reservas por más de u$s 1000 millones.

"Si nos ponemos estrictos este jueves ya deberían estar en las reservas los u$s 1000 millones acordados con el sector agroexportador, pero aspiramos a que liquiden mucho más", advierten en el círculo íntimo del Ministro de Economía.

Jueves, día D

¿Cómo es el mecanismo? Para comprar la soja hay que tener que tener pesos. Entonces, las empresas traen sus dólares desde Nueva York. Por adelantos o prefinanciaciones liquidan a $ 200 y pagan los contratos para que les entreguen la soja.

El detalle

Concertan una compra a precio de pizarra con el productor, con entrega del físico contra pesos en una fecha determinada, toman los dólares del exterior (sacan una prefinanciación), los venden a $ 200 y con esos pesos cierran la entrega de granos con el productor. Luego, exportan los granos y con el producido de la venta cancelan la prefinanciación en el exterior.

Los u$s 4000 millones restantes que acordó el campo liquidar hasta fin de mes, para totalizar u$s 5000 millones en reservas, podrían llegar recién sobre fin de septiembre, estiman los brokers.

"No creo, depende el apuro de los productores por vender. Si un productor quiere vender, CIARA liquida, necesita subir el nivel de utilización de las plantas", responden las altas esferas del Gobierno.