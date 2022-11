Rubinstein anunció un objetivo de reservas para poder levantar el cepo al dólar

El viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, afirmó que para ordenar la macroeconomía del país hay que reducir el gasto público y eliminar el déficit fiscal, sumado a unificar el tipo de cambio, aunque consideró en este momento no están las condiciones dadas para levantar los controles .

"Quizás la llave será tipo de cambio único. Pero para eso se necesita tener más reservas. Hay tener u$s 20.000 millones en reservas netas en el Banco Central para poder intervenir. Por eso no se puede liberar el cepo ahora , o se puede pero con alto riesgo. Con mucho riesgo, no tendría mucho sentido", sostuvo.



Durante el 14° Simposio del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), el segundo al mando del Palacio de Hacienda afirmó que si en algún momento este o el próximo Gobierno logran unificar el mercado cambiario, las actuales restricciones "van a tener sentido", ya que "todas son medidas transitorias".

NOTICIA EN DESARROLLO.