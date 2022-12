Los argentinos tienen cada vez más dólares en el colchón, pero valen cada vez menos

La tenencia de dólares por fuera del sistema financiero local sigue aumentando. La mayor desconfianza de los argentinos en su moneda y en el atesoramiento de divisas en cuentas bancarias locales se reflejó en los últimos meses con un nuevo incremento de dólares "bajo el colchón" y depósitos en el exterior.

Entre julio y septiembre, el monto por los billetes y depósitos en cuentas en el exterior por parte de residentes argentinos ascendió a u$s 246.870 millones, lo que representa un aumento de u$s 3562 millones en comparación con el trimestre anterior.

Último aviso de AFIP: cuánta plata puedo tener en el banco sin declarar y cuándo me empiezan a investigar





Esta tenencia de moneda extranjera por parte de argentinos fuera del sistema financiero local representa el 59,5% del total de los activos externos de los residentes en país (u$s 415.008 millones), según precisó el Indec en su informe de Balanza de Pagos.

impacto por inflación



Según el informe, que reúne todos los movimientos comerciales, financieros y de servicios entre la Argentina y el exterior, en el tercer trimestre también se produjo un deterioro del valor de los activos externos de los argentinos, debido al impacto de la inflación global, la depreciación de las monedas y la caída de metales como el oro.

Al 30 de septiembre pasado, la economía argentina registró una posición de inversión internacional neta acreedora a valor de mercado de u$s 113.049 millones, lo que representa una caída de u$s 3563 millones, en un trimestre en el que los activos y pasivos externos registraron variaciones negativas.

"Esto se debió a que durante el período bajo análisis se produjo una caída en el valor de mercado de los activos externos en manos de los residentes, al mismo tiempo que se estimó una reducción de menor cuantía en el valor de mercado de los pasivos externos", indicó el organismo.



Durante el trimestre, los activos externos se ubicaban en u$s 415.008 millones. Esto es u$s 4745 millones inferior al trimestre previo, explicado principalmente por la caída en los activos externos del Banco Central y de otros sectores, por u$s 5162 millones y u$s 521 millones, respectivamente.



A la vez, el Indec detectó un déficit comercial "por el deterioro del saldo del intercambio de bienes, ya que el valor de las exportaciones se mantuvo en un nivel similar mientras las importaciones registraron un aumento por u$s 5459 millones, y el aumento en el déficit de servicios por u$s 954 millones".