Bancos mantienen una alta liquidez, pero la demanda de créditos no repunta

Los bancos poseen una alta liquidez que no pueden canalizar mayormente vía créditos al sector privado: la demanda no aparece en forma significativa. En recesión, con caída del ingreso real y puestos de trabajo, es de esperar ese comportamiento tanto de público como de empresas. De todas maneras, en este último capítulo hay una importante emisión de deuda en mercados vía ON buscando la avidez de inversores de posicionarse en títulos de deuda.

En el marco de Expoagro, con presencia de varias entidades financieras en esa cumbre del sector, se percibió un mayor interés de productores de tomar créditos para compra de maquinarias. Recibieron ofertas de ejecutivos bancarios tanto para el financiamiento en dólares como en pesos. Pero ese se trata de uno de los sectores de mejor desempeño previsto en este difícil 2024 en materia económica.

Otro mecanismo de financiamiento corporativo es el de la emisión de Obligaciones Negociables. Ayer Genneia cerró la colocación de dos instrumentos por el equivalente a u$s 33 millones habiendo recibido ofertas por más de u$s 52 millones. Hubo dos segmentos, uno en dólares a una tasa de interés fija de 6,25% con vencimiento en marzo 2027 y otro también en dólares integrado en efectivo en pesos al tipo de cambio inicial y pagaderas en pesos al tipo de cambio aplicable a una tasa de interés fija de 5%. En igual sentido hicieron sus emisiones otras empresas como CGC, YPF Luz e IRSA.

¿Se observa ya el fin del "crowding out" con el equilibrio de las cuentas públicas? Recuérdese que ese fenómeno se entiende también como "efecto desplazamiento", una situación en la que la capacidad de inversión de las empresas se reduce debido a la deuda pública, es decir la expulsión del sector privado de la economía dado que el Tesoro se queda mayormente con la capacidad prestable del sistema con sus emisiones de títulos. En primer lugar, en la anterior administración de Alberto Fernández los bancos se volcaban a las Leliq o pases porque no había demanda de créditos por parte de público o empresas. Poco ánimo para inversiones.

En la actualidad, pese a que el Tesoro sólo emite deuda para refinanciar vencimientos, aún no existe demanda importante de créditos. "Seguramente esta situación se mantendrá en los próximos meses dado que la recesión se está sintiendo fuerte en la mayoría de los sectores de la economía, básicamente industria, construcción y automotriz", destacó a El Cronista el presidente de un banco privado argentino.

Las tasas negativas están golpeando los balances de los bancos. La liquidez la vuelcan a pases aún ante la ausencia de otras alternativas. Todo es corto plazo en la Argentina: los depósitos y obviamente los créditos. Resta un largo camino para normalizar al sistema financiero. Recién se comenzó.